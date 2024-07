Atleta que eliminou brasileiro no judô é procurado pela Polícia

O judoca Akil Gjakova, do Kosovo, que eliminou o brasileiro Daniel Cargnin das Olimpíadas de Paris nesta segunda (29), é alvo de um mandado de prisão em seu país natal. O lutador, de 28 anos, é acusado de agredir sua companheira e é procurado pela Polícia do Kosovo desde abril.

De acordo o jornal kosovar Koha, a Polícia chegou a divulgar cartazes com o rosto de Gjakova pedindo que cidadãos do país entrasse em contato caso tivesse informações que ajudassem a localiza-lo. "A Polícia do Kosovo foi imediatamente autorizada pelo Promotor Público a prender o suspeito e tomar medidas legais contra ele", disse o porta-voz do gabinete do promotor público responsável pelo caso, Shkodran Nik.

Em comunicado, a Federação de Judô do Kosovo disse acreditar que o atleta é inocente, mas garantiu que o atleta deve se entregar às autoridades para esclarecer a situação assim que voltar da competição na França.



“Acreditamos na inocência de Akil e desejamos que as autoridades judiciais esclareçam o caso o mais rapidamente possível. Portanto, convidamos os meios de comunicação a mostrar maturidade no tratamento deste caso e parar de difamar e julgar uma das figuras que continua a promover a imagem positiva do nosso país”, afirmou a Federação.

Gjakova lutou com o brasileiro na manhã desta segunda (29). Apesar de ter chegado perto de uma desclassificação, com duas punições recebidas, ele conseguiu levar a melhor contra Cargnin, que foi medalhista de bronze dos /jogos Olímpicos de Tóquio 2020.