Em seis meses, Hospital Alberto Torres atendeu mais de 62 mil pacientes

O Heat é especializado no atendimento de alta complexidade a pacientes com múltiplos traumas - Foto: Divulgação

Mais de 62 mil pacientes foram atendidos nos setores de urgência e emergência, centro de trauma e ambulatório de pós-operatório do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo, no primeiro semestre deste ano. O número de exames realizados na unidade também chama a atenção. Foram mais de 420 mil exames laboratoriais e 63 mil de imagens, entre eles de tomografia computadorizada e ressonância magnética. O Heat é especializado no atendimento de alta complexidade a pacientes com múltiplos traumas, conta com tecnologia de ponta e é referência no Estado do Rio de Janeiro quando o assunto é salvar vidas.

No mesmo período, a unidade também realizou mais de 15 mil cirurgias e procedimentos, entre urgência e emergência, urgência programada, ambulatorial, ortopédica, neurocirúrgica e de grandes queimados. "São centenas de profissionais envolvidos 24 horas por dia, para garantir um atendimento rápido, eficaz e humanizado ao paciente. Vamos continuar investindo na qualidade de nossos serviços, buscando sempre novas tecnologias, para prosseguirmos desempenhando um papel relevante na saúde pública", garante o diretor do Heat, Raphael Riodades.



O Hospital Estadual Alberto Torres tem duas portas de entrada: o Centro de Trauma e a unidade de urgência e emergência. Os pacientes são atendidos de acordo com os protocolos de classificação de risco. A unidade conta com um heliponto, onde desembarcam pacientes extremamente graves, resgatados dos mais diferentes pontos do Estado do Rio de Janeiro. Por um corredor exclusivo, este paciente é levado diretamente ao Centro de Trauma, onde uma equipe especializada de profissionais o aguarda.

Entre os 62.850 mil pacientes assistidos no Heat está a escritora Roseana Murray, de 73 anos, atacada por três pitbulls, em Saquarema, na Região dos Lagos. Ele perdeu o braço direito, parte dos lábios e orelhas, que foram reconstruídos.



“O Hospital Alberto Torres é maravilhoso. Recebe todos os tipos de acidentes. Nunca senti tanto orgulho de ser brasileira quanto neste hospital. Tem um jardim belíssimo, área humanizada. Enfim, fui socorrida e tratada em um hospital do SUS que deveria servir como referência no país. Só tenho a agradecer a cada funcionário”, declarou Roseana.



A estrutura do Heat é composta por 243 leitos com perfil de alta complexidade, entre enfermarias clínico-cirúrgicas, salas de cuidados intensivos e semi-intensivos, isolamentos, leitos de apoio à emergência e de CTIs adulto e pediátrico. A unidade mantém um moderno centro de imagens com ressonância magnética, tomografia computadorizada, raio x, ecocardiograma, eletrocardiograma, ultrassonografia, ecodoppler, endoscopia, colonoscopia e broncoscopia.



O hospital, administrado pelo Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (Ideas) em parceria com o Governo do Estado, também mantém um amplo e moderno laboratório, banco de sangue, farmácia, almoxarifado, refeitório, área de convivência e uma brinquedoteca, que garante um atendimento humanizado às crianças internadas nas enfermarias e no CTI pediátrico.