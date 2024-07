Secretários de energia visitam Centro de Gerenciamento de Riscos e Emergência no RJ

O presidente do Fórum Nacional dos Secretários Estaduais de Minas e Energia, Ronney Peixoto, e representantes de pelo menos dez estados visitaram, nesta sexta-feira (26/7), o Centro de Gerenciamento de Riscos e Emergência em Energia, do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Inaugurado em dezembro, o Centro tem como uma de suas principais funções cobrar das concessionárias Enel, Light e Energisa, sempre que faltar luz, o restabelecimento prioritário da energia dos serviços essenciais, como hospitais e unidades operacionais de segurança (batalhões da Polícia Militar, quartéis do Corpo de Bombeiros e delegacias, entre outras), conforme determina resolução 1000/21, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A unidade superou a marca de 1.000 atendimentos nesse mês.



"Antes da inauguração do Centro, hospitais chegavam a ficar dias sem energia, trabalhando no gerador, o que impactava o atendimento nesses estabelecimentos, já que sem energia as cirurgias eletivas precisavam ser remarcadas. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia, por exemplo, eram obrigadas a, vez por outra, ficar horas isolando áreas com fio de energia partido, para evitar que uma pessoa se aproximasse e corresse o risco de morrer. Hoje, cobramos das concessionárias que atuem com rapidez, isolem a área e desliguem o cabo energizado partido", afirmou o secretário interino de Energia e Economia do Mar, Felipe Peixoto.

Centro monitora, em tempo real, todas as regiões do estado, ininterruptamente | Foto: Rafael Campos

Coordenado pela Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar (Seenemar), o Centro monitora, em tempo real, todas as regiões do estado, ininterruptamente. Do local, técnicos da Seenemar, em parceria com representantes das concessionárias Light e Enel, acompanham as interrupções de energia e o trabalho para o seu restabelecimento.

Além de cobrar o restabelecimento de energia, o Centro de Gerenciamento de Riscos e Emergências em Energia repassa aos órgãos previsões para o restabelecimento do serviço elétrico, informação imprescindível para os gestores.



"Conhecer um centro de energia como esse é uma troca de experiência importante, que pode ajudar outros estados a também terem unidades para monitorar e priorizar o fornecimento de energia em momentos de crise. Um dos papéis do Fórum é o compartilhamento de ideias, de trabalhos. A experiência de um estado que pode facilitar muito o percurso de outro", afirma Ronney Peixoto, presidente do Forum e secretário de Estado de Energia, Mineração e Gás do Amazonas.



Antes da visita ao Centro estadual, os representantes dos estados participaram da 5ª Assembleia Geral do Fórum Nacional dos Secretários Estaduais de Minas e Energia em 2024. Durante o encontro, que aconteceu no Palácio Guanabara, foram discutidos temas como o papel do setor de óleo e gás na transição energética, a utilização do gás natural como combustível de transição - principalmente nos transportes -, a exploração da Margem Equatorial e o papel da ANP.

Os representantes do Fórum também conheceram o Programa Corredores Sustentáveis, que já conta com dez postos de combustíveis adaptados para abastecer veículos pesados com gás natural e biometano - todos eles na Via Dutra, conectando Rio de Janeiro-São Paulo. O programa, coordenado pela Secretaria de Energia e Economia do Mar do Rio de Janeiro, é bom para a economia do estado do Rio - maior produtor de gás natural do país - e bom para o meio ambiente.