Poste ameaça cair e coloca moradores em risco em São Gonçalo

Um poste com a base danificada e em risco de queda tem causado preocupação aos moradores da Rua Coronel Serrado, no bairro do Zé Garoto, em São Gonçalo. Localizado nas proximidades do antigo Hospital Notre Dame, o equipamento, danificado em um acidente no início do ano, representa um perigo constante para pedestres, motoristas e quem reside na região.

De acordo com Rita de Cássia, cabeleireira que trabalha em um salão em frente ao poste, diversas reclamações já foram feitas à Defesa Civil, que encaminhou o caso para a Enel. "A proprietária da loja também já foi na Enel, levou foto do poste e apresentou, mas nada foi resolvido. A gente vê que o poste está se inclinando a cada dia, a ponto de temermos um acidente", relata.

Moradores relatam problemas também na fiação | Foto: Layla Mussi

A precariedade do poste não se limita ao risco de queda. A fiação exposta e a base danificada contribuem para a poluição visual da cidade e gera conflitos com os moradores. Rita de Cássia conta que foi injustamente acusada de realizar ligação clandestina devido a problemas na fiação da rua. "Por causa dessas fiações emboladas, a Enel me cobrou multa e eu tive que recorrer à justiça", afirma.

Poste está inclinado | Foto: Layla Mussi

A situação evidencia a necessidade urgente de reparos no poste, antes que ocorra um acidente grave.

"Esse buraco na base do poste faz com que ele esteja cada vez mais instável, podendo cair sobre um carro ou um pedestre. Além disso, as ferragens, cada vez mais expostas, estão enferrujando", explicou Rita.

Procurada, a Enel ainda não respondeu.