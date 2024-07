Fluminense avança pela contratação do volante Facundo Bernal

O Fluminense se aproxima da contratação do volante Facundo Bernal. O jogador, de 20 anos, está no Defensor, do Uruguai. A equipe, inclusive, aceitou os valores da proposta do tricolor carioca e agora a discussão é sobre como a forma de pagamento será feita. A expectativa é que o negócio seja fechado até a próxima segunda-feira (29).

Os cariocas fizeram uma oferta de US$ 3,6 milhões (R$ 20 milhões) por 60% dos direitos econômicos de Bernal. Internamente, o clube trata as conversas como bem encaminhadas e tudo indica que o acerto acontecerá em breve. A proposta anterior, de US$ 2,5 milhões (R$ 13,9 milhões) por 80% dos direitos do jogador, foi recusada pela equipe uruguaia.

Após o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil, o presidente Mário Bittencourt falou sobre a situação do volante: "De concreto, temos a vinda do Nonato, do (Kevin) Serna e do Ignácio. Thiago (Silva) já estava. O Facundo (Bernal) é uma negociação que temos com o Defensor, que ainda não se concluiu. Ainda temos que avançar em alguns pontos. Não gosto muito de falar de negociação, porque o Fluminense só anuncia depois que o jogador assina. Seguimos buscando esse jogador, que já vinha sido monitorado há algum tempo pelo nosso departamento de scout."

Leia também:

➤ Paris 2024: Brasil começa bem no Futebol Feminino ao derrotar Nigéria por 1 a 0

➤ No Dia do Taxista, motoristas contam sobre os desafios da profissão

Nesta janela, o Flu já reforçou o elenco com 4 novos jogadores. Os zagueiros Thiago Silva e Ignácio, o volante Nonato e o meia Kevin Serna.