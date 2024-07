BR-101, em São Gonçalo, recebe ações do Dia do Motociclista nesta sexta

Dia do Motociclista é celebrado no próximo domingo (27); ação na BR oferece brinde antecipado - Foto: Divulgação/Arteris Fluminense

Dia do Motociclista é celebrado no próximo domingo (27); ação na BR oferece brinde antecipado - Foto: Divulgação/Arteris Fluminense

A rodovia BR-101, na altura de São Gonçalo, recebe uma ação especial em comemoração ao Dia do Motociclista na manhã desta sexta-feira (26). A data é comemorada no próximo domingo (27), mas já nesta sexta (25), das 9h30 às 12h, pilotos que cruzarem a rodovia recebem serviços gratuitos com foco em saúde, segurança e bem-estar.

Batizada "Viva Motociclista", a campanha é promovida em parceria entre a concessionária Arteris Fluminense, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as Secretarias de Transportes e Saúde de São Gonçalo, o Detran, o Sest Senat e a concessionária Yamaha. Segundo os organizadores, a proposta é conscientizar motociclistas sobre a importância do uso de equipamentos de segurança, manutenção preventiva e direção cautelosa, para evitar acidentes.

Além disso, a ação oferece check-up de saúde, higienização de capacete, instalação de antenas anticerol e brindes. Haverá, ainda, entrega de um brinde especial em comemoração ao Dia do Motociclista, celebrado no próximo dia 27 de julho. O evento acontece a partir das 9h30, na Base Operacional do km 318 da BR-101/RJ, pista sentido Itaboraí, próximo ao acesso para a Avenida Paiva, em Neves.