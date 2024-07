Moradores do Porto do Rosa revelam expectativa com provável sede do Instituto Vini Jr. no local

A organização busca a cessão, junto ao estado, de um terreno abandonado de um Ciep desativado no bairro de origem do jogador - Foto: Layla Mussi

A organização busca a cessão, junto ao estado, de um terreno abandonado de um Ciep desativado no bairro de origem do jogador - Foto: Layla Mussi

Noticiado por O SÃO GONÇALO desde novembro do ano passado, o Instituto Vini Jr. pode ganhar, nos próximos anos, uma grande sede em São Gonçalo, no bairro Porto do Rosa, onde nasceu o craque brasileiro. A organização busca a cessão, junto ao estado, de um terreno abandonado de um Ciep desativado no bairro de origem do jogador.



Na carta à secretaria da Casa Civil, o terreno é citado como ideal para a construção de um novo braço para o instituto, que poderá atender 5 mil pessoas, promovendo educação, esporte e cultura de graça.

Leia mais

Incêndio atinge prédio na Amaral Peixoto, no Centro de Niterói

Falso site do Prouni ameaça candidatos com boleto fake; entenda



Moradores da região relataram à reportagem, nesta quarta-feira (24), a expectativa de ver o possível novo projeto concretizado.



"Eu não estava sabendo dessa notícia. Que bom! Acho que seria muito bom, o que mais tem aqui é criança e pensando nos meus filhos, seria ótimo que tivessem com o que se ocupar durante o dia, ainda mais com atividades de esporte", afirmou a moradora do bairro Marcele de Souza, mãe de três meninos e uma menina.

"Seria uma coisa excelente aqui pra gente, ainda mais para as crianças, que adoram futebol", completou a também moradora do Porto do Rosa Jéssica Silva, mãe de uma menina de 1 ano.

Marcele e Evelin com os filhos | Foto: Layla Mussi

Caso ganhe o direito de utilizar o local, O Instituto Vini Jr. deverá, segundo a Secretaria estadual da Casa Civil, fazer a recuperação do equipamento e sua gestão com atividades para fins educacionais e sociais, com oferta gratuita de vagas. A proposta está sob análise da equipe técnica da Casa Civil.

Para a moradora Amanda Rodrigues, mãe de um menino de 3 anos, a possibilidade de que a sede seja no antigo Ciep da região é uma ótima solução para proporcionar atividades culturais para as crianças.

Amanda com o filho | Foto: Layla Mussi

"Acho que vai ser muito bom pra população e principalmente para as crianças, que muitas vezes ficam aqui pelas ruas do bairro, o que acaba sendo perigoso", afirmou a moradora, que estava trabalhando em uma loja de sorvetes ao mesmo tempo em que tomava conta do filho.

Procurada, a Secretaria de Estado de Educação ainda não retornou com maiores informações sobre a possível construção do Instituto no local onde funcionava o antigo Ciep.