Associação argentina diz que gesto de imitação de macaco "não tem conotação racista"

Casal foi visto em evento no Centro do Rio reproduzindo gestos com conotação racista - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A Associação Orff-Schulwerk (AAOrff), organização de que faz parte a professora de música argentina filmada imitando macaco durante uma roda de samba no Centro do Rio, publicou uma nota nesta terça (23) para defender a atitude da docente. A professora de música foi vista junto de um homem, na última sexta-feira (19), reproduzindo gestos com conotação racista durante o evento de samba na Praça Tiradentes.

As imagens do momento viralizaram na redes sociais. Após a repercussão, brasileiros usaram os comentários no perfil da AAOrff para cobrar um posicionamento da instituição, já que a professora não se pronunciou publicamente sobre o episódio. Na nota, a associação disse que a mulher não estava representando a associação na visita ao Brasil. Ela veio ao Rio para participar do Fórum Latino-Americano de Educação Musical da UFRJ.

Apesar de dizer lamentar a situação, a Associação tentou defender o gesto da professora, dizendo que "na Argentina, no contexto de uma atividade pedagógica, a imitação de animais não tem conotações racistas".

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Crimes Racias e Delitos de Intolerância (Decradi) e acompanhado pela Comissão de Combate ao Racismo da Câmara Municipal do Rio. segundo relatos de um segurança do evento, um outro argentino foi visto imitando macacos durante o evento.