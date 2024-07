Peppe L'italiano é atração musical no Bar Buzin, em Icaraí, Niterói, nessa sexta(19)

O cantor e compositor Peppe L'italiano é a atração musical nessa sexta-feira no Bar Buzin, na Rua Pereira da Silva, em Icaraí, Niterói. No show 'Uma Noite em Veneza', Peppe interpretará tradicionais canções italianas. O ingresso custa R$ 40 e o espetáculo começa às 20h.

Peppe é muito conhecido no mundo musical. Além de se apresentar musicalmente no circuito Niterói/Rio, ele também organiza produções e faz gravações musicais em seu estúdio, no Centro de Niterói.

