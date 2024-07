Especialista da Oncomed faz palestra para profissionais de saúde em novo projeto do Hospital Icaraí

O oncologista Marcos Saramago, que integra o corpo clínico da Oncomed, foi convidado para inaugurar neste sábado, 20, o “Sessão Clínica”, novo projeto que o Hospital Icaraí (HI), em Niterói, promoverá uma vez por mês. Ele falará para médicos e demais profissionais de saúde sobre o cuidado e o tratamento paliativo para pacientes de câncer.



O encontro é gratuito e aberto, e acontece das 8h às 9h no Centro de Estudos do HI, que fica na Avenida Marquês do Paraná, 233, no Centro da cidade. Para participar, os interessados devem chegar até 15 minutos antes do início da palestra.

O encontro é gratuito e aberto | Foto: Divulgação

No currículo, Marcos Saramago é oncologista pelo Instituto Nacional do Câncer (Inca), tem especialização em clínica médica pelo Hospital Federal da Lagoa, fez mestrado na Universidade do Porto, em Portugal, e segue como oncologista nas unidades de Niterói e do Rio de Janeiro da Oncomed.