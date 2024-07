Hospital João Batista Cáffaro recebe reconhecimento por boas práticas em Segurança do Paciente

“Quando me falaram que eu viria para cá, eu tive medo, não queria vir. Por tudo que eu já escutei desse hospital. Mas, agora, eu mesmo falo para as pessoas aproveitarem e, quem tiver que vir, que venha sem medo. Eu tô sendo muito bem atendido, bem cuidado e, principalmente, bem tratado e tendo a saúde recuperada”, contou Marcirio Brito da Conceição, de 54 anos, que se recupera de uma fratura no Fêmur, no Hospital João Batista Cáffaro, em Itaboraí.

Hospital Estadual João Batista Cáffaro, em Itaboraí, recebeu o Selo de Reconhecimento por boas práticas em Segurança do Paciente pela Epimed Solutions | Foto: Layla Mussi

O hospital, que funciona como uma importante unidade de retaguarda da rede estadual de saúde, recebeu, pela primeira vez, o Selo de Reconhecimento por boas práticas em Segurança do Paciente pela Epimed Solutions. A certificação tem por objetivo incentivar a adoção de boas práticas, visando à segurança do paciente nas instituições de saúde, por meio da implementação de processos eficazes para prevenção, detecção e resposta a incidentes e eventos adversos, e o Instituto Brasileiro pela Segurança do Paciente (IBSP).

Com expertise em soluções tecnológicas para gestão hospitalar, a Epimed forneceu apoio técnico e consultivo na definição dos critérios para avaliação e concessão do selo. Já o IBSP contribuiu com o conhecimento sobre gestão de riscos e segurança do paciente, dando orientações técnicas e científicas durante todo o processo. O instituto foi também responsável pela validação dos critérios, assegurando a conformidade com as melhores práticas internacionais.

O Hospital Cáffaro é uma unidade de retaguarda da rede estadual de saúde | Foto: Layla Mussi

O Hospital Estadual João Batista Cáffaro é uma unidade de porta fechada. Recebe pacientes estabilizados das urgências e emergências de várias unidades do Estado e que precisam completar o ciclo de antibiótico, aguardam exames complementares para fechar diagnóstico ou vaga em leito de CTI.



O hospital possui 128 leitos e passou, recentemente, por um projeto de ampliação, adequação e modernização, que faz parte do plano estratégico que vem sendo executado pela direção da unidade para garantir mais conforto e segurança aos pacientes e à equipe multidisciplinar, além de aumentar a complexidade na assistência a pacientes com maior gravidade.

O atendimento humanizado, aplicado por todos os profissionais, faz com que o dia dos pacientes seja mais leve. “Eu não gostei muito da minha comida que veio. Mas aí, a nutricionista passou, perguntou o que eu gostava e preparou meu cardápio. Depois disso, veio tudo que eu gostava. O atendimento, o cuidado, tudo aqui é diferenciado. Estou indo para casa feliz”, contou Romero Barbosa de Melo, de 49 anos, que recebeu alta após passar quatro dias na UTI.

O hospital possui 128 leitos | Foto: Layla Mussi

Marcirio, aquele que operou o fêmur, foi, na manhã da última quinta-feira (18), pela primeira vez, depois de 100 dias, ver a luz do sol, em mais um programa do hospital, que consiste em levar pacientes aptos para fazer a fisioterapia nos jardins da unidade de saúde.



“Foi ótimo poder ver o dia. Eu comecei fazendo fisioterapia na cama, depois passamos para os corredores e hoje eu pude vir no jardim. Faz bem pra gente e eu, já já, estarei andando novamente. Mais uma vez, só tenho a agradecer aos profissionais deste hospital”, finalizou.

Marcirio operou o fêmur | Foto: Layla Mussi

Além do cuidado com a alimentação e o bem-estar dos pacientes, funcionários do hospital ainda fazem rodas de conversa e dão apoio a familiares dos internados.