Família pede informações sobre cachorro desaparecido em Piratininga

Um cachorro da raça Maltês desapareceu da residência de seus donos em Piratininga, na comunidade do Inferninho, na última sexta feira (12). De acordo com a dona Suzane Barbosa, ela estava fazendo o cabelo de uma cliente e finalizou o trabalho por volta das 19:30 da noite, após a cliente deixar o local, o portão da sua casa acabou ficando aberto o que permitiu a fuga do animal.

Por volta das 20:30, a família estranhou o silencio na residência e nesse momento chamarem pelo cachorro Ernesto, foi quando perceberam que ele não estava mais lá. Suzane e seu marido chegaram a procurar pela região onde moram por informações do paradeiro do animal, mas não tiveram nenhum resultado.

A família chegou a ver uma postagem em rede social de um cachorro que parecia com Ernesto, mas não tiveram resposta.

A último informação que os donos conseguiram foi sobre uma senhora ter sido vista com o cão, entrando em um ônibus para a região oceânica da cidade. Qualquer informação sobre o cão Ernesto entre em contato com o número 21 969233843.