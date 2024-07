Mulher que mora no MacDonald's no Leblon alega ter sofrido agressão

Bruna Marutori de 31 anos e Paula Muratori de 64, moram a seis meses em uma unidade do MacDonald's no Leblon - Foto: Reprodução/CBN

Bruna Muratori Geremia, de 31 anos, que mora com sua mãe em uma unidade do McDonald's no Leblon, afirmou ter sido agredida no último fim de semana. A informação é da Folha de São Paulo.

A agressão teria acontecido no último sábado (13), quando uma mulher teria ofendido verbalmente a jovem e sua mãe sem nenhum motivo e depois teria avançado e agredido Bruna. Um boletim de ocorrência foi registrado. Em entrevista, ela relatou: “Não dá mais para ficar aqui. Infelizmente, estou vendo alguns apartamentos mais distantes dessa área que nós queríamos ficar. O que der para fechar, vou fechar. Precisamos sair daqui.”

Bruna e sua mãe, Paula Muratoni Geremia, de 64 anos, chamaram atenção na mídia e nas redes sociais após viralizarem passando seus dias dentro do comércio, saindo apenas no horário de fechamento, com elas dormindo na calçada até a abertura no dia seguinte. Mãe e filha sempre estão com roupas de marca em bom estado, têm celulares, cinco grandes malas com elas o tempo todo e conseguem pagar tudo o que consomem na loja e em outras na região.

Grandes dívidas também são relacionadas às duas, com acusações de alugarem apartamentos e não pagarem, por isso já foram despejadas diversas vezes. Testemunhas afirmam que as duas também têm acusações de calote em hotéis.



Após o caso viralizar na imprensa, o fast food passou a receber a visita de curiosos para ver e conhecer Bruna e Paula. As duas chegaram a abrir uma vaquinha nas redes sociais para receberem ajuda financeira.