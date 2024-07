Incêndio em restaurante assusta moradores em Piratininga

Um incêndio em um restaurante e clube na orla da Praia de Piratininga, em Niterói, assustou moradores um incêndio nesta terça-feira (16). O fogo no La Brise Beach Club começou no fim da manhã; a causa do início do incêndio ainda não foi confirmada. Não houve feridos.

Segundo a direção do restaurante, o espaço não abre às segundas e estava vazio no momento do incêndio. Informações iniciais apontam que as chamas começaram na cozinha do estabelecimento e consumiram principalmente o bar e um lounge externo. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 12h e, segundo os agentes, foi controlado por volta de 13h.