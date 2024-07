PM do Bope morre durante treinamento aquático

Imagem do PM Jaime José de Faria Neto durante treinamento - Foto: Reprodução

Um policial militar morreu durante um Curso de Operações Especiais (Coesp), promovido pelo Batalhão de Operações Especiais (Bope), na última segunda-feira (15). O primeiro sargento, Jaime José de Farias Neto, de 45 anos, passou mal no momento em que fazia uma travessia aquática em Ribeirão das Lajes, na região de Piraí. As testemunhas afirmam que o agente de segurança se afogou.

A Polícia Militar informou que a equipe de instrução responsável pelo treinamento socorreu o policial que recebeu os primeiros socorros de profissionais de saúde, que estavam acompanhando as atividades, porém Jaime não respondeu aos procedimentos.

Após isso, o primeiro sargento foi levado para o Hospital Municipal Flávio Leal, localizado em Piraí, mas o PM já chegou à unidade de saúde sem vida.



Com o falecimento do policial, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde será realizada uma necropsia. Até o momento, a PM não registrou o caso na delegacia.

Segundo a Polícia Militar, um Inquérito Policial Militar (IPM) foi instaurado com o objetivo de investigar a causa da morte de Jaime. O policial fazia parte do Bope desde 2009, quando finalizou o Curso de Ações Táticas (CAT).

O primeiro sargento atuava na PM há quase 20 anos e deixa esposa e um filho. Por enquanto não foi divulgado o local do velório e sepultamento.

Para ingressar no Bope, o interessado deve passar pelos cursos do CAT e Coesp. O Curso de Operações Especiais tem duração de seis meses, e é superior ao Curso de Ações Táticas, que leva três meses para ser concluído. O PM já havia se formado no CAT e estava tentando finalizar o segundo curso, o Coesp.

A família do policial já está recebendo atendimento psicológico da unidade, de acordo com a PM.

Essa já não é a primeira morte de agentes de segurança neste curso do Bope. O soldado Allan da Silva Vigna, de 32 anos, faleceu em junho de 2021, da mesma forma que Jaime, durante uma travessia aquática em Ribeirão das Lajes. Nesse caso, o policial teve um mal súbito.

Em novembro de 2018, houve outra morte, dessa vez do cabo Carlos Henrique de Paula Nibbering, de 29 anos. A morte aconteceu após o policial ter um mal súbito enquanto participava de um exercício de treinamento do Coesp, este realizado em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Carlos Henrique foi socorrido para o Hospital Municipal São Francisco Xavier, porém faleceu depois de uma parada cardíaca.