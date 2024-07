Pai de Sérgio Cabral morre aos 87 anos no Rio

Jornalista, escritor e compositor Sérgio Cabral Santos, pai do ex-governador Sérgio Cabral, faleceu, na manhã deste domingo (14), aos 87 anos, no Rio.



Ele ficou internado por cerca de dois meses na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul, e estava com a saúde fragilizada.

O anúncio foi feito pelo filho, em um vídeo nas redes sociais. "Meu pai acabou de falecer, ele resistiu três meses. Peço a vocês que orem por ele, pela alma dele e por tudo que ele fez no Rio, Brasil, pela música e futebol, pela família linda que ele construiu, nos ensinou a ser vascaínos, a amar a música, a rejeitar o preconceito e amar o Rio. Então, divido com vocês essa dor da perda do meu pai", disse Cabral.

Ainda não há informações sobre o velório.

Nascido em Cascadura, na Zona Norte, Sérgio Cabral começou a carreira em 1957 como repórter do Diário da Noite. Um dos fundadores do jornal "O Pasquim" e editor de vários jornais e revistas por décadas, foi autor de mais de 20 livros, entre eles as biografias de Pixinguinha, Almirante, Nara Leão, Ary Barroso, Tom Jobim e Ataulfo Alves.





Divulgação