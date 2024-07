'Julho Amarelo' busca ações contra Hepatites Virais

O “Julho Amarelo” foi instituído no Brasil pela Lei nº 13.802/2019, com o objetivo de reforçar as ações de vigilância, prevenção e controle das hepatites virais, além de ampliar a divulgação e o conhecimento sobre uma doença que pode ser prevenida e diagnosticada precocemente para minimizar seus agravos.

As hepatites são processos inflamatórios no fígado, causados por vírus, medicamentos, álcool, outras drogas, doenças autoimunes, metabólicas ou genéticas. No caso das hepatites virais, são inflamações causadas por vírus classificados pelas letras do alfabeto em A, B, C, D (Delta) e E.



O “Relatório Global sobre Hepatites de 2024″ (https://www.who.int/publications/i/item/9789240091672), divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), mostra que as hepatites virais causam a morte de cerca de 3.500 pessoas por dia em todo o mundo. Ainda segundo o documento, a doença é a segunda principal causa infecciosa de morte a nível mundial, com 1,3 milhões de mortes por ano, ficando atrás apenas da tuberculose.

Leia também:

▶ Lula repudia atentado contra Donald Trump: "inaceitável"

▶ Pai de Sérgio Cabral morre aos 87 anos no Rio

No Brasil, os tipos mais comuns são as hepatites A, B e C, com menor frequência para os tipos D e E. O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece tratamento para todos os tipos de hepatite, independentemente do grau de lesão do fígado.



A Dra. Carolina Brites, infectologista pediátrica, destaca que a hepatite A é o tipo mais comum, relacionado às condições de saneamento básico e higiene. "A transmissão é fecal-oral, e embora a infecção seja leve na maioria dos casos, pode haver casos de hepatites fulminantes causadas por este tipo de vírus. Existe vacina para a hepatite A."



A hepatite B é o segundo tipo com maior incidência e se transmite principalmente por via sexual e contato sanguíneo. "A melhor forma de prevenção para a hepatite B é a vacina, associada ao uso do preservativo."



A hepatite C, considerada uma grande epidemia, tem como principal forma de transmissão o contato com sangue. "A hepatite C é a principal causa de transplantes de fígado e pode levar à cirrose, câncer de fígado e morte. Infelizmente, não há vacina para a hepatite C."



A hepatite D ocorre apenas em pacientes infectados pelo vírus da hepatite B. "A vacinação contra a hepatite B também protege contra a hepatite D."



A hepatite E é transmitida por via digestiva (fecal-oral) e provoca grandes epidemias em certas regiões. "Embora a hepatite E não se torne crônica, mulheres grávidas infectadas podem apresentar formas mais graves da doença."



A Dra. Brites enfatiza: "A falta de conhecimento sobre estas doenças, seu diagnóstico e prevenção é o nosso maior desafio." Existem vacinas para as hepatites A e B, e testes rápidos em serviços de saúde para as hepatites B e C, permitindo um diagnóstico precoce e tratamento adequado.



Confira algumas dicas de prevenção da Dra. Brites para cada uma das hepatites virais:



Prevenção da Hepatite A



Vacinação eficaz e segura.



Lavar as mãos com frequência.

Utilizar água tratada, clorada ou fervida para lavar alimentos crus.

Cozinhar bem os alimentos, especialmente mariscos, frutos do mar e peixes.

Lavar adequadamente utensílios e mamadeiras.

Adotar medidas rigorosas de higiene em creches, pré-escolas, lanchonetes, restaurantes e instituições fechadas.

Evitar banho ou brincadeiras perto de valões, riachos, chafarizes, enchentes ou esgoto.

Usar preservativos e higienizar mãos e genitália antes e após relações sexuais.

Prevenção da Hepatite B



Vacinação eficaz e segura.



Uso de preservativo em todas as relações sexuais.

Não compartilhar objetos de uso pessoal (lâminas de barbear, escovas de dente, material de manicure, equipamentos para uso de drogas).

Testagem de mulheres grávidas para prevenir transmissão vertical.

Prevenção da Hepatite C



Não compartilhar objetos que possam ter contato com sangue (seringas, agulhas, alicates, escovas de dente).



Uso de preservativo nas relações sexuais.

Testagem de mulheres grávidas no pré-natal para hepatites B e C, HIV e sífilis.

Prevenção da Hepatite D



Vacinação contra a hepatite B, que também protege contra a hepatite D.



Prevenção da Hepatite E



Melhorar as condições de saneamento básico e higiene, adotando medidas semelhantes às da prevenção da hepatite A.



A Dra. Brites conclui: "A conscientização e o conhecimento sobre as hepatites virais são fundamentais para a prevenção e controle dessas doenças."



Carolina Brites concluiu sua graduação em Medicina na Universidade Metropolitana de Santos (UNIMES) em 2004. Especializou-se em Pediatria pela Santa Casa de Santos entre 2005 e 2007, onde obteve o Título de Pediatria conferido pela Sociedade Brasileira de Pediatria.

Posteriormente, especializou-se em Infectologia infantil pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e completou uma pós-graduação em Neonatologia pelo IBCMED em 2020. Em 2021, concluiu o mestrado em Ciências Interdisciplinares em Saúde pela UNIFESP.



Atualmente, é professora de Pediatria na UNAERP em Guarujá e na Universidade São Judas em Cubatão. Trabalha em serviço público de saúde na CCDI – SAE Santos e no Hospital Regional de Itanhaém. Além disso, mantém um consultório particular e assiste em sala de parto na Santa Casa de Misericórdia de Santos. Ministra aulas nas instituições de ensino onde é professora.