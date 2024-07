Justiça de São Paulo dá 48 horas para apóstolo Rinaldo Pereira entregar armas

Pastor Rinaldo Pereira precisa entregar todas as armas que estão em sua posse em até 48 horas, segundo a Justiça de São Paulo - Foto: Reprodução

Na última quarta-feira (10), a Justiça de São Paulo determinou que Rinaldo Pereira tem 48 horas para entregar todas as armas que estão em sua posse. O apóstolo Rina, como é conhecido, é líder da igreja evangélica Bola de Neve e acusado de diversos tipos de agressão contra a esposa, a pastora e cantora gospel Denise Seixas.

Em junho de 2024, Denise conseguiu uma medida protetiva contra o marido depois de relatar supostos casos de lesão corporal, violência psicológica, ameaça, injúria e difamação. Rina precisa manter distância de Denise e está proibido de manter qualquer tipo de contato que seja com ela.

Em depoimento à Polícia Civil, Denise Seixas disse que sofreu diversos tipos de agressão durante o relacionamento com Rinaldo. Tanto xingamentos, como agressões físicas. Em abril de 2023, o filho da pastora divulgou um vídeo em que Rina aparece dizendo que a mulher está "completamente enlouquecida". Denise contou que, depois disso, Rinaldo ficou furioso e ela passou a sofrer violência psicológica.

Denise relata que, em um episódio de violência, o pastor disse que a esposa não poderia "ficar longe do leito", já que ele estaria sem relação sexual havia um mês. Em outra suposta ocorrência, Rinaldo pediu para conversar com Denise e disse que aquele seria o "último dia", ou seja, o prazo que ela teria para voltar a ter relação sexual com o marido.



Denise ainda diz que, nos últimos dois meses, perdeu o acesso às redes sociais e teme que alguém faça algo contra sua reputação. Ela também afirmou que não tem acesso às suas finanças, tendo que recorrer a uma pessoa indicada por Rinaldo sempre que precisa de dinheiro.

Nos últimos meses, Denise disse que precisou gravar vídeos desmentindo que Rinaldo seria um agressor, a fim de proteger sua imagem e reputação. Em um dos episódios de violência, ela relatou que sofreu um soco no nariz, mas não denunciou em razão de sua influência.

O desembargador Hugo Maranzana disse, na decisão, que o prazo para apreensão das armas do líder religioso passa a ser válido a partir da notificação judicial.