Da sala de aula para a prática: universitários conhecem o passo a passo do saneamento

Uma verdadeira imersão na “disciplina” saneamento básico. Desta maneira pode ser descrita a visita de estudantes do curso de graduação de Geografia da PUC-Rio a instalações da Águas do Rio. Na ocasião, eles conheceram num único dia o Centro de Operações Integradas (COI) da concessionária, na Zona Portuária carioca, e estações de tratamento de esgoto e de água, em São Gonçalo e Tanguá, respectivamente.

A iniciativa faz parte do programa Portas Abertas, criado pela empresa com o objetivo de apresentar a sua estrutura e os serviços oferecidos para a população, permitindo o diálogo com os mais diferentes públicos.

No COI, que fica na Praça Mauá, foram apresentadas as operações que a companhia mantém nos 27 municípios fluminenses onde atua, desde a capital até cidades do interior. Em seguida, os estudantes atravessaram a Ponte Rio-Niterói e desembarcaram na maior estação de tratamento de esgoto do Leste Fluminense.

Em São Gonçalo, eles viram de perto etapas que compreendem o sistema de esgotamento sanitário, desde a sua captação até o deságue do esgoto tratado na Baía da Guanabara. Por fim, em Tanguá, o grupo conferiu processos de tratamento e distribuição da água.

Aluna do 5° período, Sabrina Gonçalves demonstrou entusiasmo com o que viu:

“Estávamos tendo uma noção desse passo a passo em sala de aula, mas é muito diferente ver na prática. São muitas etapas envolvidas desde a chegada do esgoto a uma estação de tratamento até o envio dele para a Baía da Guanabara. Foi muito interessante conhecer tudo isso”, disse.

Analista de Responsabilidade Social da Águas do Rio, Susana Lima destaca que o Portas Abertas tem uma proposta inovadora de interação e que respeita as particularidades relacionadas ao perfil de cada grupo, como a faixa etária e grau de escolaridade.

“A comunidade acadêmica é muito importante para que nós possamos mostrar o nosso trabalho a quem será o responsável pela formulação de soluções para as demandas da sociedade no futuro”.

Já o professor Rafael Nunes afirmou que seus alunos puderam ampliar os conhecimentos sobre algo tão fundamental para a população.

“Após a visita, os estudantes vão conseguir relacionar o conteúdo visto em sala de aula com a demonstração prática. Falamos muito da importância da centralidade do saneamento enquanto conjunto de serviços necessários para qualidade de vida do cidadão”, explicou.