Pivô da separação de Iza e Yuri Lima ganha mais de 20 mil seguidores nas redes sociais

Apontada como pivô da separação da cantora Iza e do jogador do Mirassol, Yuri Lima, a criadora de conteúdo adulto Kevelin Gomes ganhou mais de 20 mil seguidores nas redes sociais em meio a polêmica. Ela, que tinha cerca de 40 mil seguidores, passou a ter cerca de 60 mil após a descoberta do caso.

De acordo com seu perfil no Instagram, Kevelin, que é baiana, mora no Rio de Janeiro e compartilhava, em seu perfil, fotos sensuais e com amigas, além de um link para acessar conteúdo.

De acordo com Iza, que publicou um vídeo contando sobre a traição de Yuri Lima, a suposta amante ofereceu prints por R$ 30 mil para veículos de comunicação, que avisaram Iza sobre a tentativa.

"Prints chegaram até mim e provavelmente chegarão até vocês. Estou dando essa notícia agora não só para o Yuri, mas também para a família dele, a quem eu peço desculpas," afirmou.

"A partir de agora, acho que vai ser um show de horrores. É um circo mesmo de gente querendo fama, de mentiras expostas, decepção, sujeira. Isso vai acontecer, é inevitável", garantiu Iza, que está no sexto mês de gravidez de sua primogênita, Nala.