Criança de 11 anos morre após choque em escolinha de futebol

Um menino de 11 anos morreu após levar um choque na escolinha de futebol onde treinava, na última terça (09), em São Fidélis, município no Norte Fluminense. Segundo a família, Guilherme de Moreira Silva sofreu uma descarga elétrica após tocar em uma grade energizada no centro esportivo e acabou não resistindo. A Polícia Civil está investigando o caso.

De acordo com o relato, o menor estava junto de um professor no local no momento em que levou o choque. Ele chegou a ser levado às pressas para o Hospital Armando Vidal, mas já chegou sem apresentar pulso. Lá, ele foi submetido a um procedimento de reanimação cardiopulmonar, sem sucesso.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Campos. A Polícia Civil aguarda a conclusão do laudo com a causa exata da morte para avançar nas investigações. A escolinha de futebol já foi periciada e os agentes confirmaram que a grade em que o menino encostou realmente estava energizada. Testemunhas estão sendo ouvidas para apurar as circunstâncias do caos.