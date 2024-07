DER realiza seminário sobre novas tecnologias de sinalização rodoviária

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ) realizou, nesta terça-feira (09), o seminário Encontro Tecnológico de Soluções Viárias, com o objetivo de debater as novidades do setor de sinalização viária para aumentar a segurança e reduzir o número de acidentes nas rodovias estaduais. O encontro, que aconteceu no auditório do DER, no 14º andar, das 9h às 16h30, reuniu especialistas das principais empresas que atuam no setor.

O debate sobre segurança no trânsito também com a apresentação das novas tecnologias e produtos referendados internacionalmente, como tintas especiais para marcações das pistas e faixa refletiva, que fazem parte da sinalização horizontal implantada nas estradas para orientar e garantir a segurança de motoristas, passageiros e pedestres. A importância das defensas metálicas instaladas em áreas de curvas fechadas e nas serras para diminuir o risco de acidentes em trechos mais críticos foi um temas destacados durante o seminário. Os especialistas explicaram como as inovações no setor garantem uma sinalização mais eficaz e esclareceram sobre a melhor utilização e aplicação dos materiais.

O secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Uruan Andrade, abriu o evento ressaltando a importância da troca de experiências com as empresas que atuam no segmento de sinalização viária para utilização das técnicas mais modernas de segurança viária.

"Essa é uma oportunidade de compartilharmos ideias e planos de ação para melhorar a segurança nas rodovias estaduais. Encontros como esse são fundamentais para conhecermos as técnicas mais modernas e eficazes para reduzir os riscos de acidentes e melhorar a fluidez nas nossas estradas. A sinalização tem um impacto direto na segurança viária, pois é essencial para orientar o motorista em qualquer situação', afirmou Uruan.

Servidores do DER-RJ, da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas, DNIT e CET-Rio participaram do evento | Foto: Divulgação/Michel Filho

O presidente do DER-RJ, Pedro Ramos, ressaltou o comprometimento do órgão em modernizar a infraestrutura rodoviária do estado e aumentar a segurança.

"A sinalização é uma ferramenta vital para a segurança no trânsito. Nosso compromisso é contínuo e buscamos sempre inovar e melhorar nossas estradas para proporcionar uma boa experiência a todos que utilizam as rodovias estaduais e proteger vidas", afirmou o presidente do DER.

José Luiz Teixeira, diretor de Operação e Monitoramento e Controle de Trânsito do DER-RJ, responsável pela organização do evento, enfatizou que a sinalização eficaz salva vidas. "Esse evento é muito importante porque essas discussões sobre segurança e sinalização de trânsito vem ao encontro da necessidade que temos em nossas rodovias, principalmente pelo aumento no fluxo de veículos que percebemos, principalmente após a pandemia da Covid-19. O maior volume do tráfego fez crescer também o número de acidentes", destacou o diretor.

Novas tecnologias para sinalização e segurança no trânsito foram tema dos debates | Foto: Divulgação/Michel Filho

O seminário teve a participação de servidores do DER-RJ, da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas, DNIT, além de representantes da CET- Rio e de concessionárias que administram rodovias. Durante o evento, o público interagiu com perguntas e respondeu uma pesquisa para avaliar o conhecimento sobre as ferramentas disponíveis para segurança viária.

Sinalização vertical

As sinalizações regulamentares, de advertência e informativas são essenciais para a organização do trânsito e a prevenção de acidentes. Os investimentos do DER-RJ em sinalização são parte de um esforço maior para modernizar a infraestrutura rodoviária do estado e aumentar a segurança. Entre as medidas adotadas para aumentar a segurança nas rodovias estaduais está a instalação de placas e painéis. Todas as placas são distribuídas estrategicamente pelas 112 rodovias do estado.