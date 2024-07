Prefeitura do Rio lança edital do leilão de terreno do futuro estádio do Flamengo

Terreno do Gasômetro foi desapropriado pela Prefeitura do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

Terreno do Gasômetro foi desapropriado pela Prefeitura do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou nesta terça feira (9), em seu diário oficial, informações sobre o leilão da área do Gasômetro, que interessa ao Flamengo para construir seu estádio. O evento está marcado para o próximo dia 31 às 14h30 horas no Auditório do CASS, na Cidade Nova, com o lance mínimo de R$ 138.195.000,00 milhões.

O terreno foi desapropriado pela Prefeitura em janeiro, após um impasse financeiro entre o time da Gávea e a Caixa Econômica Federal. Parte do terreno do Gasômetro já havia sido desapropriado anteriormente, assim como outros terrenos nos arredores, para a construção do terminal rodoviário Gentileza. O município indenizou em R$ 40,8 milhões, mas o fundo de investimento alegou prejuízo e cobra mais R$ 12,9 milhões na Justiça.

É antigo o sonho do Flamengo de ter um estádio próprio e Rodolfo Landim tem o desejo de ser o presidente a concretizar esse desejo, finalizando a compra ainda em 2024, ano que acaba o seu mandado. Landim e a cúpula do time acreditam que vão precisar gastar R$ 500 milhões para arrematar a área.

A ideia do clube é construir um estádio para 80 mil torcedores e mais vertical do que o Maracanã, usando como inspiração a estrutura do Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid.