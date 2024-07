Julho é mês da saúde bucal: Dentistas do HEAT promovem ações educativas em São Gonçalo

Julho é o mês da Saúde Bucal e todos os anos dentistas e bucomaxilofaciais do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, alertam funcionários, pacientes e acompanhantes sobre a importância de uma boa higiene bucal, desde a infância até a melhor idade.

Nesta terça-feira, dia 9, às 14 horas, os profissionais promoverão ações nos CTIs, clínica médica e nos setores de pediatria da unidade. Acompanhados de personagens vivos, como Dentinho e Doutora Brinquedo, irão mostrar o modo correto de escovação, uso do fio dental e a importância de trocar a escova de dentes a cada três meses.

Estudos alertam, por exemplo, que a boca é a principal porta de entrada de muitas infecções respiratórias em pacientes internados nos Centros de Tratamento Intensivo (CTIs). Para garantir um atendimento ainda mais humanizado e evitar novas complicações, que podem aumentar o tempo de permanência do paciente no leito, os Hospitais Estaduais Alberto Torres conta com uma equipe de odontologia intensiva. Cirurgiões-dentistas e bucomaxilofaciais garantem diariamente a higiene bucal dos pacientes internados nas unidades