Duas mulheres são presas após golpe 'Boa noite, Cinderela' em turistas no RJ

Duas mulheres foram presas em flagrante pela Polícia Civil, enquanto tentavam cometer o crime conhecido como ‘Boa noite, Cinderela’ em um turista alemão, no fim de semana. As criminosas foram localizadas próximo aos arcos da Lapa, na Região Central do Rio, na madrugada desse domingo (7).

De acordo com os policiais da 5ª DP (Mem de Sá), J., de 20 anos e R., 27, estavam sendo monitoradas pelo setor de inteligência da delegacia. A dupla levava as vítimas para um hotel e lá dopavam as pessoas para roubar seus pertences.

O turista alemão não ingeriu a droga, pois minutos antes, as mulheres foram abordadas por policiais por volta das 4h30. No momento da prisão, os agentes de segurança interceptaram um veículo de aplicativo que estava transportando os envolvidos para o hotel. Com a dupla, foram apreendidos dois medicamentos que seriam usados para deixar o turista inconsciente. A droga causa riscos à saúde e em alguns casos pode levar à morte.



Com as investigações os policiais descobriram que antes de pedirem um carro de aplicativo, as mulheres haviam ido em três hotéis diferentes com a intenção de se hospedar, mas como a prática delas já era conhecida na região da Lapa, não foi permitido a entrada da dupla com o turista.

O ‘Boa noite, Cinderela’ é uma prática criminosa que consiste em colocar altas doses de drogas na bebida das vítimas que irá adormecer o sistema nervoso central, deixando a pessoa sem os sentidos e entre em um profundo quadro de sono e amnésia. Depois que a droga faz efeito no organismo, as criminosas roubam os pertences e fogem do local enquanto a vítima está desacordada.

J., já possui pelo menos cinco anotações criminais por roubo, com o mesmo modus operandi.