Águas do Rio dá início à obra de esgoto que beneficiará 44 mil famílias em São Gonçalo

Mais saúde e qualidade de vida para cerca de 44 mil famílias em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Isso é o que a Águas do Rio vai levar aos moradores do Mutondo com a obra de implantação de uma nova rede coletora de esgoto, que começou nesta sexta-feira (5).

Com o sistema em funcionamento, aproximadamente 7 milhões de litros de esgoto por dia, o equivalente a três piscinas olímpicas, serão tratados para retornar à natureza dentro dos padrões de qualidade.

A nova rede, de 3,4 quilômetros, será conectada às tubulações existentes e vai encaminhar o esgoto para a Estação de Tratamento São Gonçalo, no bairro Boa Vista. Dessa forma, o sistema de esgotamento sanitário no bairro estará completo, com coleta e tratamento.

Hoje existem redes coletoras, porém elas não estão conectadas a uma estação de tratamento. O destino do esgoto doméstico é o Rio Alcântara, poluindo um importante patrimônio natural da região. Além de conviver diariamente com o mau cheiro e a presença de insetos e ratos, moradores e comerciantes podem correr risco de contrair doenças com a água contaminada com esgoto.

Além disso, a água no Rio Alcântara chega à Baía de Guanabara, impactando outro ecossistema relevante.

“Trata-se de uma obra importante para o município e que pretendemos concluí-la até dezembro deste ano. Os resultados vão contribuir para a saúde e a qualidade de vida de milhares de famílias, para a valorização dos imóveis da região, além de ajudar na recuperação do Rio Alcântara e da Baía de Guanabara”, ressaltou Diógenes Lyra, diretor-executivo da Águas do Rio.

Durante a obra, o trânsito e a rotina das avenidas Dr. Nilo Peçanha, na altura da Ponte Seca, e da Presidente Kennedy, próximo à Av. Dezoito do Forte, no Centro, poderão ser afetados. Além disso, a concessionária também disponibilizará um canal exclusivo para que a população acompanhe a obra e tire dúvidas (21 97199-2254).

Investimentos rumo à universalização do saneamento

Desde que assumiu os serviços de água e esgoto em 27 municípios fluminenses, a Águas do Rio vem trabalhando para transformar a vida de milhares de pessoas, promovendo o acesso a serviços essenciais. Em São Gonçalo não é diferente. Cerca de 896 mil gonçalenses foram beneficiados com a melhoria do fornecimento de água, e em torno de 96 mil passaram a ter água tratada pela primeira vez em suas torneiras.

Em relação ao esgoto, a empresa vem realizando a recuperação e modernização das estruturas existentes, como estações de tratamento de esgoto (ETEs), a substituição ou assentamento de redes e a implantação de novas unidades de bombeamento (elevatórias). Entre os principais investimento estão a ampliação e modernização da ETE São Gonçalo e a reforma das ETEs Apolo e Jardim Catarina.