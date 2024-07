Vista Alegre recebe 23 ruas com pavimentação e drenagem

A parceria entre Prefeitura de São Gonçalo e Governo do Estado do Rio de Janeiro entregou mais 23 ruas com obras de drenagem, pavimentação e urbanização para a população do bairro de Vista Alegre, nesta quarta-feira (3). O Estado anunciou mais três ruas que entrarão em obras,, totalizando 26 vias beneficiadas.

"Quando eu venho aqui, passa um filme na minha cabeça. O esgoto a céu aberto vinha da esquina e passava aqui. Agradeço toda essa parceria que temos realizado desde o início do governo. Todo esse trabalho de parceria é que tem dado esse resultado muito importante para a população de São Gonçalo. O que a gente precisa é de trabalho e de parcerias positivas, é isso que o governador tem trazido para cá", disse o prefeito Capitão Nelson.

As obras foram entregues pessoalmente pelo Prefeito Capitão Nelson, junto ao governador Cláudio Castro, o secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas, o presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar, o vice prefeito de São Gonçalo, Sérgio Gevú, o secretário de Estado do Ambiente, Rodrigo Rossi, o deputado estadual Renan Jordy e, representando o Legislativo municipal, o vereador Nelsinho Ruas.

"Tem gente que gosta de governar para as paredes, dizer que fez grandes obras, projetos faraônicos. Não quero ser conhecido por grandes obras, mas quero ser conhecido como aquele que fez as pequenas coisas que ninguém nunca fez", disse o governador Cláudio Castro, que trouxe uma grande novidade para a população local, anunciando obras para mais três ruas além das 23 vias entregues.

Para celebrar essa entrega tão importante para os moradores, a Prefeitura de São Gonçalo realizou uma tarde de lazer na Rua Itaguaí, com a Camerata da Orquestra Municipal de São Gonçalo, que agitou o público tocando sucessos da música brasileira.

A Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo ( Faelsg) levou a Caravana de Arte e Lazer para diversão das crianças, com gincanas, brincadeiras, brinquedos infláveis e lanche para os pequenos.

"Só através do programa "Estado Presente nas Cidades", o governador Claudio Castro está investindo mais de R$600 milhões na cidade de São Gonçalo. Estamos entregando 23 ruas em Vista Alegre, mas tem obras no bairro Jardim Bom Retiro, foram entregues as obras do bairro Marambaia , tem o Muvi, que está em andamento, tem a ciclorrota e, agora, o Parque RJ São Gonçalo", disse o secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas.

As obras tiveram investimentos de mais de R$ 34 milhões e transformaram onze quilômetros de vias no bairro. A execução das intervenções coube à Secretaria de Estado das Cidades (Secid-RJ) e à Prefeitura de São Gonçalo.

"Aqui era horrível. Se aqui, que é uma rua perto da via principal do bairro, imagina lá pra trás. Moro há 25 anos aqui, quando chovia era muita lama e hoje , da forma que ficou, não tem nem comparação. Imagine os moradores mais antigos do que eu, o quanto esperaram por essas obras", disse o porteiro Luiz Claudio Nazareth, de 50 anos.

Olhar atento para Vista Alegre

O bairro de Vista Alegre tem tido um olhar dedicado da Prefeitura de São Gonçalo. Em dezembro de 2023, foi entregue o primeiro pacote de obras de infraestrutura do bairro de Vista Alegre, com drenagem, pavimentação e calçamento de 28 ruas. No início de fevereiro, os moradores do bairro foram contemplados com a Unidade de Saúde da Família (USF) Roberto Silveira. O bairro também recebeu o programa ‘Ilumina São Gonçalo’, com troca de 942 pontos de luz e a instalação de mais 36 pontos com iluminação de LED para garantir mais qualidade de vida e segurança aos moradores.