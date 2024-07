Mais um adeus: Após o Carrefour, C&C também fecha as portas em Neves

A loja da C&C (rede de materiais de construção), localizada no bairro Neves, em São Gonçalo, ao lado do antigo Carrefour, também fechou as portas e encerrou suas atividades no dia 20 de junho, sem aviso prévio. Em um comunicado, colado junto à entrada da loja, não há nenhuma informação ou maiores detalhes sobre o que poderia ter motivado o fechamento da mesma. No site oficial da rede também não há referência ao fim de suas atividades no local, o que tem levado muitos clientes a, ainda, se deslocarem até lá em vão.

Segundo informações do 'Valor Econômico', publicadas em junho do ano passado, a C&C pretendia fechar cerca de 12 unidades até o fim do ano. De acordo com o portal de economia, a varejista avaliava que o modelo de lojas grandes para o segmento de material de construção não era mais funcional para o mercado atual.

Também de acordo com as informações do veículo, a rede já teria começado, ainda em 2023, a demitir executivos e, com o negócio mais enxuto, pretendia também atrair potenciais compradores. Com 36 lojas em São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, a rede foi colocada à venda no ano passado, quando sua receita mensal estava entre R$ 70 milhões e R$ 80 milhões.



Na manhã desta quinta-feira (4), O SÃO GONÇALO esteve no local e confirmou e encerramento das atividades da C&C em Neves, onde a loja já se encontrava fechada. Porém, era possível observar, através do vidro transparente, que a mesma ainda não havia sido esvaziada por completo, visto que muitos objetos ainda estavam nas prateleiras do local.

Foi possível observar que muitos objetos ainda se encontram nas prateleiras da loja | Foto: Layla Mussi

Em comunicado colado na fachada da loja, a C&C enviou a seguinte nota aos clientes:



"Prezado cliente, comunicamos que esta loja encerrou suas atividades. Mas você não ficará sem atendimento. Continuaremos atendendo a região por meio de nossos canais virtuais. Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com o C&C ATENDE (cec.com.br/cec-atende) ou, se preferir, pelo número 4001-0100. Agradecemos a confiança e continuamos contando com sua preferência".