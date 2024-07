80ª Exposição Agropecuária de Cordeiro é cancelada devido irregularidades

A pedido do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), nesta quarta feira (3) a justiça suspendeu a realização da 80ª Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial de Cordeiro, na Região Serrana do Rio de Janeiro, que aconteceria entre 13 e 21 de julho. Isso ocorreu pelo fato da comprovação de risco no local onde o evento seria realizado e ausência de autorização dos órgãos competentes.

Em 2023, o MPRJ já havia recorrido ao judiciário para que houvesse a rescisão do contrato do Município com o local onde aconteceria o evento e que toda a estrutura fosse desmontada por esses problemas. No ano de 2024, tentando evitar os impasses ocorridos na edição anterior, o MPRJ realizou diversas reuniões prévias com a Administração Pública, responsável pela organização da exposição, com a participação, inclusive, de todas as forças de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar e CBMERJ.

Mesmo com o alerta de todos os prazos e regras para realizar um evento dessa magnitude, o município não solicitou a autorização do evento junto ao CBMERJ na data estabelecida. Com isso, também as licitações de contratações de serviços como camarote, rodeio e serviço medico foram agendados para datas muito próximas ao evento, comprometendo a tramitação dos procedimentos licitatórios e a execução segura dos objetos contratuais.

A exposição receberia 30 mil pessoas, com isso precisaria de 4 postos de atendimento médico no local, mas o pedido foi feito tardiamente pelo município, fazendo com que restassem apenas 6 dias para toda a realização das assinaturas documentais e instalação dos postos, com todos os objetos necessários, o que foi considerado impossível pelo MPRJ.