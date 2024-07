NitBike, sistema de bicicletas compartilhadas de Niterói é inaugurado

A Prefeitura de Niterói inaugurou, nesta quinta feira (4), o projeto NitBike, novo sistema de bicicletas compartilhadas da cidade. O programa, ainda em primeira fase, contou com dez estações instaladas pelo Centro, Icaraí, Ingá e São Domingues. A inauguração que aconteceu nas Praias das Flechas, no Ingá, teve a presença do prefeito Axel Grael e prevê 50 estações instaladas até o mês de setembro.

A iniciativa tem como objetivo trazer para a população um novo meio de transporte acessível, para transitar pela cidade mais rápido, saindo da rotina dos trânsitos diários, e com isso gerar saúde e bem estar para os moradores. O programa quer também diminuir o uso de carros pela cidade e com isso diminuir a poluição gerada pelos automóveis.

O prefeito Axel Grael mostrou sua empolgação com o projeto. “Essa é mais uma conquista do programa Niterói de Bicicleta. A presença das bicicletas nas ruas de Niterói já é uma realidade. Apesar do ceticismo que existia em torno da ideia de tornar o ciclismo uma cultura da cidade, vemos que, cada vez mais, o niteroiense inclui as bikes na rotina. Mais do que isso, a implantação do serviço de bicicletas compartilhadas une mobilidade urbana à sustentabilidade e, ao mesmo tempo, é acessível para todos”, concluiu.

Helena Porto, coordenadora do Niterói de Bicicleta, comunicou que o primeiro lote contará com aproximadamente 110 bicicletas para adultos e oito bicicletas destinadas ao público infantil, os outros três lotes serão implantados mês a mês.

“Esse projeto é uma grande vitória para a cidade toda. Eu acho que ele tem um papel fundamental de melhorar a qualidade de vida em Niterói, de melhorar a qualidade da mobilidade urbana. Sabemos que em Niterói muitos carros por pessoa, com muitas viagens sendo feitas em curtas distâncias, de até 3 km. É uma distância que é muito facilmente pedalável”, explica.

As viagens gratuitas serão limitadas a 1 hora, independente da quantidade de viagens por dia, respeitando um intervalo de 15 minutos entre uma viagem e outra. Quem exceder esse limite pagará uma multa de R$ 8.

As estações possuem câmeras de monitoramento que estarão ligadas ao Centro Integrado de Monitoramento de Niterói (Cisp) para que haja maior controle e segurança dos locais. Além disso, as estações emitem sinais sonoros de alerta em casos suspeitos. O sistema consegue identificar usuários em situações irregulares e bloquear seu uso.

O aluguel das bicicletas será feito por meio do aplicativo NitBike, que estará disponível para IOS e Android.