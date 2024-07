Pagamentos por Pix poderão ser feitos por aproximação; saiba a partir de quando

Os pagamentos por Pix devem passar por mudanças em breve. O Banco Central (BC) informou, nesta quinta-feira (04), a aprovação de novas funcionalidades para o mecanismo de transações. Entre elas, está a possibilidade de realizar pagamentos por aproximação com o Pix através do sistema Open Finance.

A previsão é de que a nova funcionalidade seja lançada oficialmente para o público a partir do dia 28 de fevereiro de 2025. De acordo com o BC, as etapas nos pagamentos por plataformas online serão diminuídas através do Open Finance, que também passará a permitir a oferta de Pix nas carteiras digitais.

Com isso, usuários do serviço também poderão realizar o pagamento por Pix em compras online sem sair do aplicativo ou site de e-commerce que estão usando. Detalhes sobre o funcionamento do serviço e a regulamentação específica para a Jornada de Pagamentos Sem Redirecionamento (JSR) serão divulgados pelo Banco Central no próximo dia 31 de julho. A previsão é de que as instituições financeiras já estejam testando as funcionalidades em novembro, para lançamento no próximo ano.

O Pix foi lançado no Brasil em novembro de 2020 e é uma das formas de pagamento mais populares do Brasil, segundo dados do BC e da Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito e Serviços (Abecs). Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), só em 2023, os brasileiros realizaram aproximadamente 42 bilhões de transações por Pix.