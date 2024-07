Projeto Neaca Tecendo Redes inaugura nova sede em SG

Coordenadora técnica do NEACA/SG, Cristiane Neves, e a gestora Marisa Chaves na inauguração da nova sede em São Gonçalo - Foto: Divulgação

Coordenadora técnica do NEACA/SG, Cristiane Neves, e a gestora Marisa Chaves na inauguração da nova sede em São Gonçalo - Foto: Divulgação

A nova sede do Núcleo Especial de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítimas de Violência Doméstica e/ou Sexual (NEACA Tecendo Redes) foi inaugurada, na manhã de quinta-feira (27), em uma cerimônia que contou com a presença de autoridades públicas, representantes da Justiça, da Segurança, coordenadores de equipamentos públicos, secretários e representantes de instituições e autarquias de governos, da sociedade civil, além de ativistas de Direitos Humanos e usuários do projeto.

Organizado pelo Movimento de Mulheres em São Gonçalo (MMSG), o projeto NEACA Tecendo Redes conta com apoio da Petrobras. O núcleo é composto por uma equipe multidisciplinar formada por advogados, assistentes sociais, educadores, pedagogos e psicólogos. O projeto, que tem como objetivo precípuo o atendimento especializado a crianças e adolescentes vítimas de violências, busca reduzir os agravos dos impactos das violações através de escuta qualificada, ética e tratamento continuado, contribuindo para que crianças e seus responsáveis tenham força psíquica para continuarem a se desenvolver na sociedade.

Leia também:



Prefeitura de Niterói convida 70 grafiteiros para pintar painel no túnel Raul Veiga

Atenção, moradores de São Gonçalo! 11 bairros ficarão sem água nesta quarta-feira (3)

‘Um sonho realizado’



Quase afônica, devido à emoção, a gestora do Neaca, Marisa Chaves, abriu a sua participação na cerimônia atribuindo à nova sede como um ‘sonho’ realizado. Ela agradeceu, inicialmente, às associadas da instituição pelo zelo, transparência na administração e enalteceu a dedicação da equipe técnica e funcionários na organização e arrumação das instalações do novo núcleo de atendimento. Chaves saudou a todos os presentes no evento e agradeceu à Petrobras pelo apoio ao projeto considerado de suma relevância para o município.

“Estou sem voz, pois a emoção invadiu a minha alma e o meu espírito. Essa nova sede do Neaca Tecendo Redes é a realização de um sonho. Muito obrigada às associadas do Movimento de Mulheres em São Gonçalo. Sem vocês não teríamos uma instituição honesta, transparente, com compromisso ético-político. Obrigado aos funcionários que trabalharam arduamente para termos a sede pronta; à Petrobras, aqui representada pelos fiscais e gerentes, que apoia desde 2006 nossos projetos e hoje possibilitou mais essa conquista em benefício da sociedade; e a todos nossos parceiros, como a Prefeitura de São Gonçalo, que compõem a nossa rede de apoio”, ressaltou a gestora.

A diretora executiva do MMSG, Oscarina Siqueira, elogiou a implementação da nova sede do NEACA e reiterou a importância da educação para prevenção das violências que acometem crianças e adolescentes.

“O Movimento de Mulheres em São Gonçalo estará empenhado nesse novo desafio de trabalhar no combate à violência na primeira infância. Daremos todo o suporte a esse projeto e continuaremos lutando contra a discriminação e no enfrentamento às violações. Temos que investir e resistir para, através da educação, darmos um futuro melhor as nossas crianças”, disse a diretora.

Durante a cerimônia, que foi mediada pela gerente administrativa dos Neacas, Débora Albuquerque, foram apresentados os bonecos Arana, Aninha (joaninha) e Théo, personagens criados pelo NEACA que fizeram a alegria das crianças. Ao fim, após apresentação das instalações, foi servido um coquetel aos convidados.

Reforma e adaptação

Uma antiga casa, com dois andares, foi reformada e adaptada para sediar o projeto. A obra durou cerca de 5 meses. A nova sede possui salas de atividades socioeducativas, espaços para atendimentos psicológicos, serviço social, pedagogia, sala de informática, áreas internas e externas para reuniões e estudos em grupos, além de uma cozinha para preparo de lanches.

A nova sede do NEACA Tecendo Redes está localizada na Rua Rodrigues da Fonseca, 313, no Zé Garoto, em São Gonçalo. Marisa Chaves, ao fundar o MMSG, há 35 anos, idealizou construir uma creche. A gestora acredita ter concretizado o sonho.

“Não é creche, mas é um trabalho dedicado à primeira infância de 0 a 6 anos. E eu fiz aqui uma retrospectiva. Fiquei emocionada, porque eu sempre falei isso. E a palavra tem poder. Tudo que a gente acredita com muita certeza acontece”, disse Marisa.

‘Nosso desafio é dar visibilidade a essa temática’

A coordenadora técnica do Neaca-SG, psicóloga Cristiane Pereira Neves, ressaltou a importância de ‘construir’ um espaço para atender crianças, de 0 a 6 anos, vítimas de violência.

“Agradecemos a toda equipe do Neaca por essa conquista, pois conseguiu, em pouco tempo, transformar esse espaço da forma como idealizamos. Trabalhar com crianças vítimas de violência, sobretudo na faixa etária de 0 a 6 anos, é desafiante. Por isso, ressaltamos a importância da articulação em rede, com nossos parceiros na educação, assistência social, saúde, segurança e outras áreas. Nosso desafio é dar visibilidade a essa temática e ampliarmos os dados sobre violência na primeira infância”, explica Neves.

Projeto tem o ‘aval’ de autoridades e da rede de apoio

A promotora da Infância e Juventude de São Gonçalo, Fernanda Louise, elogiou mais um passo dado pelo Neaca/SG em defesa dos direitos das crianças e adolescente. “Enfatizamos que o nosso trabalho é intersetorial. Por isso, gostei tanto do nome do projeto, pois tecendo redes diz tudo sobre esse magnífico trabalho que é de suma relevância para defesa dos direitos de crianças e adolescentes”, enfatizou a promotora.

Para o secretário municipal de Assistência Social de São Gonçalo, Felippe Mattos, a implantação do Neaca (primeira infância) será fundamental para ampliação da rede e contará com o apoio da pasta. “Continuaremos apoiando todos os projetos que possam beneficiar à população gonçalense”, disse Mattos.

A coordenadora de orientação socioeducacional da Secretaria de Educação de SG, Carla Verônica, enfatizou a sensibilidade do Neaca em lidar com a questão da violência aludindo um público tão importante como a primeira infância.

“Gosto de frisar que a violência é um problema social e precisa ser visto como uma política pública. Temos que botar a ‘colher sim’, pois não pode ficar restrito às questões intrafamiliares. Por conta disso, enaltecemos o trabalho do Neaca, pois essa articulação com a rede nos permite usar outros equipamentos para prevenir às violências contras as crianças”, ressalta Verônica.

‘Esse projeto é um movimento social’

O presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Antônio Carlos da Silva, lembrou os anos de luta da equipe do MMSG em prol dos direitos das crianças em São Gonçalo.

“Vivemos em um município carente, onde muitas crianças são vítimas de violência. Portanto, esse projeto é um movimento social, pois mostra que estamos trabalhando em prol de uma causa tão importante como é a defesa das crianças e adolescentes da nossa cidade”, disse Silva.

A assessora socioeducacional da Secretaria de Educação em Itaboraí, Ellen Barreto, destacou o tratamento continuado realizado pelo Neaca. “Como educadora, considero esse trabalho continuado fundamental, pois dá condições de que a criança, impactada pela violência, consiga se desenvolver na sociedade”, explica a educadora.

Responsabilidade Social da Petrobras

Profissional da área de Responsabilidade Social da Petrobras Sérgio Henrique Martins, que atua da Comunicação e Relacionamento Social da Petrobras, citou a importância da boa relação com MMSG e dos projetos executados pela instituição, como o NEACA, no acesso às comunidades e na capilaridade das ações. Ele destacou a qualidade na execução dos projetos e a parceria na relação com as comunidades, inclusive em Itaboraí.

Também marcaram presença os integrantes da equipe da Responsabilidade Social da Petrobras: Érica Faleiro, Henrique Lopes, Joana Ávila Bessa, Josiane Perdigão, Moara Zanetti, e Samyr Nogueira (Polo Gaslub).