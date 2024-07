Lucas Buda disputará vaga na 'Fazenda', que deve ter a participação de sua ex-mulher, Camila Moura

O ex-BBB Lucas Buda está prestes a embarcar em uma nova jornada no universo dos reality shows. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Leo Dias, Lucas disputará uma vaga na próxima edição de 'A Fazenda'. O detalhe que promete apimentar ainda mais essa edição é a presença de sua ex-mulher, Camila Moura, como uma das participantes confirmadas.

Lucas Buda, que ganhou notoriedade nacional durante sua participação no Big Brother Brasil, estaria buscando agora um novo desafio e a chance de reconquistar o carinho do público. Conhecido pelas polêmicas dentro da casa do BBB, Lucas já tem experiência em lidar com a pressão e as dinâmicas intensas de um reality show.

Camila Moura, se tornou influenciadora digital após anunciar que estaria se separando de Buda. Na ocasião, ela teria apontado uma traição do então marido com uma das participantes. Ela deu fim ao casamento de 10 anos, antes mesmo dele sair do confinamento. Isso gerou muito burburinho aqui fora fazendo com que a professora se tornasse uma nova influencer.



A presença dos dois no mesmo confinamento certamente será um dos grandes atrativos da edição, despertando o interesse do público para ver como ambos lidarão com a convivência forçada e os desafios do jogo.

O ex-casal ainda não comentou a especulação.