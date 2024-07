Acidente entre carro e moto deixa ferido na BR-101, em São Gonçalo

Um acidente entre um carro e uma moto deixou um motociclista ferido na manhã desta terça-feira (2), na BR-101, em São Gonçalo, na altura do km 312, no sentido Niterói. A colisão aconteceu próximo ao Piscinão de São Gonçalo, embaixo do Viaduto de Boa Vista.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos ocupavam uma faixa e meia da pista, o que ocasionou lentidão no trânsito. O motociclista foi socorrido e encaminhado para um hospital da região. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Segundo informações da Arteris Fluminense, as faixas que foram interditadas no km 312,3, sentido Rio de Janeiro, foram liberadas por volta das 8h. O acidente causou lentidão no trânsito por cerca de 7 km.



A PRF não divulgou detalhes sobre as causas do acidente. As equipes da concessionária e da PRF trabalharam no local para normalizar o trânsito.