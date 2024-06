Aposentada usa por 20 anos granada como se fosse martelo

Uma mulher de 90 anos, moradora de Xiangyang (província de Hubei, China), usou uma granada de mão ativa como martelo durante as últimas duas décadas, sem se dar conta da função original do artefato.

A aposentada, identificada apenas como Qin, encontrou o estranho "pedaço de metal" com cabo de madeira no solo e começou a utilizá-lo para martelar por causa de seu formato "apropriado" para diversas atividades domésticas. "Vinha usando em casa para triturar pimenta vermelha, quebrar nozes e martelar pregos", declarou.

Leia mais:

Real completa 30 anos com desafio de manter poder de compra

Praça da Lagoinha é entregue totalmente renovada



Agora no mês de junho, porém, quando estavam demolindo a antiga casa de Qin, os operários se depararam com a granada e alertaram as autoridades de segurança pública. O artefato foi removido do local e a idosa e vizinhos receberam aula sobre segurança.



A cabeça da granada apresentava buracos significativos devido as marteladas repetidas e uma parte do fusível estava exposta.

O "Dazhong Daily" informou que a granada era uma tipo 67, identificável pela tampa protetora de metal em seu cabo de madeira. O artefato foi destruído.