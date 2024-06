Praça da Lagoinha é entregue totalmente renovada

A Praça Vereador Josias dos Santos Muniz, a popular Praça da Lagoinha, foi reinaugurada e devolvida à população, no fim da tarde deste sábado (29), pelo prefeito Capitão Nelson. O equipamento foi todo revitalizado pela Secretaria de Conservação da Prefeitura de São Gonçalo e recebeu painel decorativo escolhido em uma consulta pública através do Colab. A inauguração contou com a Caravana de Arte e Lazer, desenvolvida pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faesg), e com a apresentação da camerata da Orquestra Municipal, que animou o público.

“É uma satisfação entregar mais um equipamento para a população. Agradeço a todos que estão se empenhando para a gente fazer esse trabalho em São Gonçalo. Acho importantíssimo porque estamos fazendo uma coisa para nós. Sou morador, há mais de 60 anos, da Alzira Vargas. Eu, logo no início do governo, via os gonçalenses dizerem que tinham vergonha de ser morador de São Gonçalo. E nós decidimos mudar a cidade, transformar. Diante de tudo que realizamos nesses três anos e meio de governo, a gente observa que o gonçalense está mais alegre e bate no peito para dizer que tem orgulho de ser gonçalense e é isso que me dá mais gás. Estamos trabalhando muito para melhorar a vida das pessoas e vamos continuar”, disse o prefeito Capitão Nelson.

Capitão Nelson participou do evento ao lado de seu filho, Douglas Ruas | Foto: Divulgação

Leia também:



17 anos após crime, Justiça condena homem que matou ex-namorada com tiro na cabeça em igreja de Niterói

Nova Praça do Colubandê será entregue neste domingo (30)



Esta é a 12ª praça que recebeu o projeto Praça Renovada e conta com quadra poliesportiva, novos brinquedos para crianças, bancos, canteiros e equipamentos para a academia dos idosos. O painel escolhido explora brincadeiras de ruas muito comuns antigamente, como carrinho de rolimã, brincadeira do taco, bambolê, pião e outras. O idealizador do painel foi o artista Marcelo Eco, curador do projeto Cidade Ilustrada, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo, e o desenho foi feito por 12 artistas.

“A cidade de São Gonçalo encontrou o seu caminho. O trabalho do prefeito Capitão Nelson é reconhecido em Brasília. São Gonçalo é a cidade que menos tem recurso por habitante e o Capitão Nelson está fazendo essa revolução. A gente tem trabalhado muito. Nós somos um time e ele está ganhando. Ainda tem muita coisa para acontecer em São Gonçalo. O que tem por vir ainda é muito mais do que já fizemos até hoje”, disse o deputado federal Altineu Cortes.

O projeto Praça Renovada já foi concluído em 12 praças, beneficiando os moradores de 10 bairros: duas no Jardim Catarina, Boaçu, Coroado, Laranjal, Vila Três, Gradim, Rocha, Jóquei, Itaúna e Raul Veiga (Praça Chico Mendes) e, agora, Lagoinha. Outros cinco espaços públicos também recebem as melhorias. Dentre elas está a Praça do Colubandê, que será entregue à população neste domingo (30). Além do Colubandê, com obra que incluiu a requalificação viária da região, realizada pela Secretaria de Transportes, também estão em andamento intervenções nas praças do Pontal, Porto do Rosa, Almerinda e Porto Velho.

“Estamos reunidos para entregar mais uma conquista para a população de São Gonçalo. É muito importante entregar essa praça. Eu e meu irmão fomos criados aqui e temos muitos amigos que estamos revendo hoje. É muito gratificante para nós celebrar essa conquista, fruto de um planejamento, de união. Desde o início da gestão do prefeito do Capitão Nelson, ele defendeu um planejamento e fizemos o Plano Estratégico Novos Rumos para a gente ter um norte para a cidade. E, dentro do planejamento, nós temos o eixo Cidade Bem Cuidada e Organizada, que tem o objetivo de reorganizar os espaços públicos. E é isso que foi feito aqui. Quando o prefeito criou o Projeto Praça Renovada, o objetivo era entregar para as pessoas um espaço com opção de lazer para receber toda a família no bairro das pessoas”, lembrou o secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas.

A Praça da Lagoinha fica na Estrada do Pacheco, ao lado do Hospital do Câncer e do Coração (HCCOR) e da nova Clínica Municipal Gonçalense da Lagoinha, que está em construção. “É um prazer imenso estar com vocês e ver mais uma solicitação do nosso gabinete sendo atendida. É indescritível estar aqui hoje e ver essa praça do jeito que está. Era tudo que a gente queria desde o início do mandato e o prefeito Capitão Nelson, com muita coragem, conseguiu executar. Uma obra de primeira e que a população que está aqui precisa tanto. Hoje, o prazer é diferente. Os meus filhos estão brincando. Ver que a praça ficou boa, bonita, bem elaborada, é muito gratificante. Só tenho a agradecer a gestão do prefeito por tudo que tem realizado na cidade”, disse o vereador Nelsinho Ruas.

A Praça da Lagoinha fica na Estrada do Pacheco, ao lado do Hospital do Câncer e do Coração (HCCOR) | Foto: Divulgação

A Caravana de Arte e Lazer levou muita alegria, brincadeiras e atividades para a criançada, que brincou com personagens infantis e se divertiu com animadores em várias brincadeiras lúdicas e nos brinquedos infláveis (pula-pula, escorrega, cama elástica, piscina de bolinhas e outros). Houve guerra de cotonetes, dança, oficinas de pintura e desenhos e pintura facial. Além das brincadeiras, os pequenos puderam se divertir se refrescando com água e guaraná natural. E, para ficar ainda melhor, ainda teve cachorro-quente, pipoca e algodão doce – tudo distribuído gratuitamente.