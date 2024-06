Pedestres denunciam risco oferecidos por passarelas da rodovia RJ-104

A rodovia RJ-104, que corta as cidades de Itaboraí, São Gonçalo e Niterói, apresenta, atualmente, muitas passarelas que, ao invés de facilitar a vida das pessoas, oferecem riscos aos pedestres por conta do desgaste e falta de manutenção.

Muitas são as queixas de moradores que, sem ter outra saída, se arriscam diariamente ao atravessar por esses locais que estão, na grande maioria dos casos, deteriorados.

Na manhã desta sexta-feira (28), O SÃO GONÇALO percorreu a rodovia e constatou os problemas visíveis apresentados nas passarelas, além de ouvir as queixas de pedestres em relação a má conservação das mesmas.

Em Santa Bárbara, moradores denunciaram o estado em que se encontra a passarela, que foi construída durante a gestão do governador Anthony Garotinho, em 2000, e fica localizada próxima ao CIEP Maria Portugal, o que também é preocupante, visto a constante presença de alunos que precisam usá-la diariamente. Desde o ano de sua construção, não houveram manutenções necessárias para a preservação da mesma.



"Eu lembro quando essa passarela foi feita, e desde então não houve manutenção, está sempre assim, a Deus dará, largada às traças. E quando chove piora, porque vai corroendo todos os ferros que já estão em estado precário", afirmou a vendedora Karine dos Santos.

A passarela apresenta como principal problema a grande corrosão de ferragens de sustentação e de cobertura, o que tem causado receio na população que precisa atravessar, mas sente medo de que haja um acidente, devido ao estado precário em que o local se encontra.

"Eu uso muito essa passarela aqui, porque eu moro lá no Baldeador, do lado do Morro do Castro. Tem que fazer uma manutenção urgente, porque é muito perigoso, tem até uma parte que está aberta, o risco é grande pra todos nós que não temos outra alternativa, a não ser passar por aqui. Além disso também tem um outro problema, as motos que passam aqui na passarela e a gente tem que chegar pro canto, correndo risco, enquanto elas passam", contou a aposentada Elza Maria Martins.

Problemas por toda a rodovia



Outras passarelas, ao longo da RJ-104, também apresentam problemas com falta de manutenção. Na passarela localizada na altura da localidade Biquinho de Lacre, próximo ao Colubandê, em São Gonçalo, é possível ver que a ferrugem tomou conta dos ferros da passarela, formando a corrosão que afeta principalmente suas ligas, tendo consequências negativas, tanto estéticas quanto funcionais.

Já na passarela do bairro Laranjal, em São Gonçalo, que fica quase em frente ao Colégio Municipal Estephânia de Carvalho, sendo utilizada por muitos alunos, o problema começa pela falta de acessibilidade, visto que a passarela não possui rampa, apenas escada. Outros problemas encontrados pela reportagem são as ferrugens, que consomem a maior parte da estrutura de ferro. Além disso, o telhado que cobre a passagem suspensa está quebrado em diversos pontos, o que, em dias de chuva, pode vir a causar transtornos a quem atravessar a via.



"Tem que ter manutenção, está num estado precário, precisa de uma reforma urgente. Passo por aqui todo dia por causa do trabalho e acho muito arriscado, não só para nós, como para as crianças da escola", afirmou o vendedor Wellington Costa.

Também em São Gonçalo, a passarela localizada no bairro Apolo é mais uma que precisa urgentemente de manutenção. A estrutura está, aparentemente, comprometida, apresentando até mesmo um desnível. A ferrugem também é intensa e pode ser vista por toda a passarela.

O SÃO GONÇALO procurou o órgão responsável pela via, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ), que informou, em nota, que "equipes vão ao local na próxima semana para realizar estudos técnicos nas passarelas". O DER-RJ, informou ainda que "reformou cinco passarelas na RJ-104 nos km 1.5, 2.3, 4.8. 6.7 e 12.5 e está em fase de contratação de empresa a reforma estrutural de três passarelas nos km 8.5, 8.9 e 10."