Família gonçalense luta para conseguir poda de árvore há três anos

Uma moradora de São Gonçalo tenta, há três anos, que a empresa Enel realize a poda de uma árvore que pode cair, devido a seu tamanho, e atingir a rede elétrica e a casa de sua mãe, de 78 anos.

Segundo relatos de Marluce Barbosa, sua luta para que a árvore fosse podada começou em 2021, quando ela foi até a prefeitura de São Gonçalo obter autorização para o serviço.

"Inicialmente, de forma online, consegui com a prefeitura a autorização para fazer a poda. No dia 30 de agosto de 2021, eu recebi o ok deles", contou.

Leia também

• Piscinão de São Gonçalo vai virar Parque público

• Ex-executivos das Lojas Americanas são procurados pela PF em operação contra fraude

Depois disso, Marluce procurou a Enel, concessionária de energia que atua na cidade, para fazer o serviço, já que a rede elétrica també corre risco. No entanto, desde então o caso virou uma "novela".

"No dia 29 de junho de 2023, a empresa Enel enviou um fiscal para verificar se a poda havia sido realizada. Seis meses depois, em janeiro desde ano, tinham duas equipes da Enel com caminhão e todo equipamento para realizar o serviço da poda, mas a Enel não autorizou o desligamento da rede de alta tensão, inviabilizando a poda da mesma", explicou.

Desde o início dessa 'luta', Marluce já 'coleciona' 12 protocolos junto a Enel, feitos quando acaba a energia na rua por conta da árvore, dois protocolos junto a ouvidoria da empresa e outros dois com a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).

Além do risco elétrico, Marluce tem medo também que a árvore, que está grande, possa cair e atingir a casa de sua mãe Vera Lucia Barbosa, de 78 anos.

"Sim, o medo é que com a possível queda, a árvore e toda rede elétrica atinja a casa dela e a minha. O poste de frente a minha garagem tem um transformador", completou.

A Enel Distribuição Rio, em nota, informou que vai enviar um técnico ao local mencionado nesta sexta-feira (28) para fazer uma inspeção da rede elétrica e verificar se há necessidade de intervenções preventivas.