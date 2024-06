Homem é encontrado morto dentro de casa em Cabo Frio

Um homem identificado como Luís Henrique Ramos da Silva, de 51 anos, foi encontrado morto dentro de casa na Rua 4, no bairro Reserva do Peró, em Cabo Frio. O corpo estava com diversas marcas de tiro.

De acordo com informações, os vizinhos ouviram os tiros e chamaram a Polícia Militar. Quando chegaram no local do crime, os policiais encontraram Luís Henrique morto no banheiro da casa.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) e o caso foi registrado na 126ªDP (Cabo Frio). No momento, ainda não há informação sobre suspeitos e não houve prisão.