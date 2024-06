Tamayo Perry, ator de 'Piratas do Caribe' é morto por tubarão em praia no Havaí

O ator e lenda do surfe, Tamayo Perry teve seu corpo descoberto em praia do Havaí com ferimentos de mordidas de tubarão. Tamayo era famoso por sua participação na franquia 'Piratas do Caribe'.

Perry foi visto surfando na costa de Goat Island, perto de Laje, no Havaí e seu corpo foi encontrado pelo Serviço Médico de Emergência de Honululu. Uma testemunha afirmou ter visto um homem que parecia ter sido vítima de uma mordida de tubarão. O corpo de Perry foi levado para a costa através de uma moto náutica, mas ele não pôde ser reanimado. A morte do ator é a segunda do tipo na região no período de um mês. As autoridades locais afirmaram que o corpo do surfista sofreu mais do que só uma dentada.

O chefe interino de segurança oceânica, Kurt Lager disse, através de um comunicado que Tamayo Perry era um salva-vidas amado por todos, conhecido em North Shore, além de um surfista profissional e reconhecido mundialmente. Ele também lamentou a perda de Perry, mandando forças e pedindo privacidade para os familiares do ator. O prefeito local, Rick Blangiardi, também lamentou o falecimento de Perry: "É realmente difícil de imaginar, então só queremos prestar nossos respeitos aos nossos rapazes. Espero que todos desejem à família as melhores honras e respeitem a situação."

Além da fama como salva-vidas e surfista, Perry tinha uma longa carreira no cinema, com trabalhos em filmes e séries como 'Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas', 'A Onda dos Sonhos', 'O Golpe', 'Lost' e 'Hawaii Five-0'.