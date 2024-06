Mega-Sena: ninguém acerta e prêmio acumula para R$ 93 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2740, cujo prêmio era de R$ 84.242.420,69, informou a Caixa Econômica no último sábado (22).

Com cinco acertos, 108 apostadores ganharam R$ 38.469,76. Já 6.950 apostas fizeram quatro acertos e asseguraram R$ 854,00 cada apostador.

As seis dezenas sorteadas foram: 13 – 16 – 17 – 34 – 41 – 47.

O prêmio acumulado vai a R$ 93 milhões no próximo sorteio, a ser realizado na terça-feira (25). O sorteio ocorre a partir das 20h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa. As apostas podem ser feitas até 19h. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

