35ª Bauernfest começa nesta sexta-feira no Palácio de Cristal

A abertura da festa acontece na sexta-feira (21/06), às 18h30, no Palácio de Cristal com o hasteamento das bandeiras do Brasil e da Alemanha - Foto: Divulgação

A maior festa da cidade, a Bauernfest, começa nesta sexta-feira, dia 21 de junho, com cerimônia no Palácio de Cristal, no Centro Histórico de Petrópolis. Promovida pela Prefeitura de Petrópolis em parceria com o Clube 29 de Junho, a 35ª edição da Bauern vai até sete de julho, com mais de 100 atrações.

O Palácio de Cristal e arredores vai se transformar em um grande burgo alemão com apresentações de grupos folclóricos, oficinas, recreação infantil, concursos tradicionais, exposições, teatro, além de muita culinária alemã e chope. Este ano a festa faz parte das comemorações dos 200 anos da colonização germânica no Brasil.

“Vai ser uma grande festa de valorização da cultura e gastronomia dos nossos colonos”, disse o prefeito Rubens Bomtempo. A programação completa da 35ª Bauernfest está no site da Prefeitura (petropolis.rj.gov.br). A 35ª Bauernfest – Festa do Colono Alemão - tem o patrocínio da Caixa, Embratur, Governo Federal, Águas do Imperador e da Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro. A Império é a fornecedora do chopp oficial da festa.

A abertura da festa acontece na sexta-feira (21/06), às 18h30, no Palácio de Cristal com o hasteamento das bandeiras do Brasil e da Alemanha, apresentações musicais e culturais e a sangria do primeiro barril de chope. "Também teremos apresentações de danças folclóricas no Palco Koblenz, montado nos jardins do Palácio de Cristal. São dezenas de atrações nos 17 dias de festa", disse a secretária de Cultura, Diana Iliescu.

As atrações vão se concentrar no Palácio de Cristal, onde os grupos folclóricos irão se apresentar no Palco Koblenz, que também recebe os concursos tradicionais da Bauern. Também estão previstas atividades no Museu Casa do Colono e no Centro da Cidade. “O bicentenário da colonização germânica no Brasil vai ser um plus para a nossa Bauern. Turistas e visitantes vão se encantar”, comentou a secretária de Turismo, Silvia Guedon.

Confira a programação do primeiro dia da 35ª Bauernfest:

21 de junho – sexta-feira

18h30 - Abertura

Hasteamento da Bandeira

Apresentação da Banda do 32ª Batalhão de Infantaria Leve de Montanha – Batalhão Dom Pedro II

Sangria do Barril de Chope

19h às 22h - Dupla do Rio

19h às 21h - Hoppeditz - Os Tolos

20h30 - Banda do Barril

Palco Koblenz (Palácio de Cristal)

20h - AGFAP

20h45 – Grupo Blumenberg

21h30 – Grupo Mosel