Desfile Folclórico marca primeiro domingo da 35ª Bauernfest

Desfile e apresentações folclóricas são os destaques da programação do primeiro domingo da 35ª Bauernfest. Promovida pela Prefeitura de Petrópolis com o apoio do Clube 29 de Junho, a festa tem o patrocínio da Caixa, Governo Federal, Embratur, Águas do Imperador e da Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro. A Império é a fornecedora do chope oficial da Bauern.

“A Bauernfest é nossa maior festa, movimentando o comércio e o setor turístico. A cidade fica repleta de turistas de várias partes do país em busca da culinária, do folclore, das danças e apresentações germânicas” disse o prefeito Rubens Bomtempo.

O tradicional desfile folclórico acontece domingo (23), a partir das 10h, no Centro Histórico de Petrópolis. A concentração é na Rua da Imperatriz, em frente à Praça Visconde de Mauá (Praça da Águia), passando pela Catedral São Pedro de Alcântara, Avenida Koeler, Praça da Liberdade e termina na Rua Alfredo Pachá, próximo ao Palácio de Cristal. Durante o percurso haverá interrupções pontuais no trânsito de veículos.

“É um desfile que atrai centenas de pessoas e passa pelos principais cartões postais da cidade”, comentou a secretária de Cultura, Diana Iliescu.

A programação neste domingo também acontece nos jardins e no interior do Palácio de Cristal, com danças folclóricas (são 10 apresentações no Palco Koblenz) e o tradicional concurso de chope em metro, a partir das 20h. Na Praça da Águia, o Biergarten acontece até às 22h.

A 35ª Edição da Bauernfest vai até o dia 7 de julho, com horário de funcionamento das terças às quintas de 12h às 22h, sextas e sábados de 10h às 00h e aos domingos de 10h às 22h. A programação é gratuita e está disponível no site da Prefeitura (petropolis.rj.gov.br) e no Instagram (petropolis_pmp).

