Pastor André Valadão instrui fiéis a não matricularem filhos em faculdades; Vídeo!

Em 2023, o Ministério Público Federal (MPF) instaurou um procedimento para apurar suposto ato de homotransfobia do pastor André Valadão - Foto: Reprodução/ Vídeo

Uma declaração do pastor André Valadão, líder da Igreja Batista da Lagoinha, circulou nas redes sociais nesta quarta-feira (19) e gerou uma série de críticas. Em um vídeo amplamente compartilhado, Valadão instrui os fiéis a não matricularem seus filhos em faculdades, argumentando que as instituições "acabam com a vida" dos jovens.

"Não manda o seu filho para a faculdade. Vai vender picolé na garagem. 'Ah, mas eu não criei meu filho para isso'. Você criou para quê? Para ele ir para o inferno? Criou sua filha para virar uma v*gabunda, rodada, ou para ser uma mulher santa, digna, de família e cheia de Deus? Aí ela tem um diploma e é rodada, é doida", disparou o pastor, causando indignação imediata entre internautas.

Na sequência do vídeo, Valadão ainda debochou das famílias que apoiam a carreira acadêmica dos estudantes. "Aí seu filho está lá, doutor, com mestrado, doutorado… você vai falar de Jesus e ele fala assim: 'Não fala de Deus para mim'. Acabou a sua vida, irmão", concluiu



As declarações de Valadão foram recebidas com uma enxurrada de críticas nas redes sociais. Muitos usuários destacaram o tom desrespeitoso e preconceituoso do pastor, questionando.

Apesar da repercussão negativa, até o momento, André Valadão não se pronunciou sobre as declarações. O silêncio do pastor só aumentou a indignação de muitos, que esperam um posicionamento ou pedido de desculpas.

Está não é a primeira vez que Valadão tem falas polêmicas. Em junho de 2023, durante o Mês do Orgulho LGBTQIA+, o pastor André Valadão publicou em suas redes sociais a frase "Deus odeia o orgulho", com a palavra "orgulho" pintada nas cores do arco-íris, símbolo da comunidade. A publicação gerou grande repercussão e críticas por parte de internautas e ativistas, que acusaram o pastor de homofobia.

Em 2023, o Ministério Público Federal (MPF) instaurou um procedimento para apurar suposto ato de homotransfobia do pastor André Valadão, durante pregação em uma igreja nos Estados Unidos, com transmissão pelo YouTube. A investigação ainda está em curso.