Polícia prende gerente e descarta uma tonelada de alimentos impróprios no Rio (vídeo)

Policiais Civis da DECON (Delegacia Especial de Crimes Contra o Consumidor) e Peritos do Serviço de Perícias da Cidade da Polícia (SPCID-ICCE) realizaram na manhã dessa quarta-feira (19/06) ação fiscalizatória em um grande frigorífico situado na Rua Palas, Pavuna, Zona Norte do município do Rio de Janeiro, que presta serviços para a indústria Rica Alimentos.

Em vistoria no local os agentes encontraram uma tonelada de alimentos impróprios para o consumo humano que estavam armazenados na câmara fria onde eram conservadas as carnes processadas prontas para fabricação de almôndegas e hamburgueres, além de produtos já prontos para serem embalados com a caixa da empresa Rica Alimentos. Em uma outra câmara fria que conservava os produtos manufaturados para expedição foram encontradas centenas de caixas de almondegas sem identificação de origem e validade.

Os agentes também constataram que todas as câmaras frias do local não possuíam termostatos para viabilizar o controle de temperatura do ambiente, visando manter a temperatura ideal de congelamento dos alimentos. Muitos produtos apresentavam uma evidente alteração na aparência e no cheiro.



Após a constatação das irregularidades pelo Perito Criminal do SPCID/ICCE (Serviço de Perícia da Cidade da Polícia) uma tonelada de material identificado como impróprio para o consumo humano foi descartado pelos agentes.





O responsável pelo frigorífico foi conduzido a DECON e autuado em flagrante pela prática de crime contra as relações de consumo, cujo a pena pode chegar até cinco anos de detenção. Enquadrada na modalidade culposa ele pagou fiança e responderá o crime em liberdade.