Simpósio de Mastologia no Rio vai ter mais de 500 especialistas discutindo a saúde da mama

Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), são esperados 704 mil novos casos de todos os tipos de câncer no Brasil em cada ano do triênio 2023-2025 - Foto: Divulgação

Mais de 500 especialistas de saúde que atuam em diversas áreas voltadas ao câncer de mama estarão reunidos, a partir desta quinta-feira, 20/06, no XIII Simpósio Internacional de Mastologia do Rio de Janeiro (SIM-Rio) que vai até sábado, 22/06, no Hotel Prodigy Santos Dumont, Centro da cidade. Entre as novidades do encontro que contará também com palestrantes dos Estados Unidos e Espanha, está a participação da Oncomed, clínica de Niterói com unidades também no Rio e em São Gonçalo. A instituição promove o I Simpósio de Psico-Oncologia em Mastologia, que acontece dentro do SIM-Rio, com um dia inteiro de atividades coordenadas pela regional Rio da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia (SBPO/RJ).

"Pela primeira vez teremos um espaço no SIM-Rio, reunindo mastologistas, oncologistas, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas e outros profissionais da Oncomed e convidados na discussão de temas como o luto vivido com a doença e o retorno à rotina após o tratamento. Teremos especialistas compartilhando experiências e provocando reflexões de como o profissional pode humanizar seus serviços e colaborar no aprimoramento do cuidar", adianta a psicóloga Christiane Couri, coordenadora de psicologia da Oncomed e uma das diretoras da SBPO/RJ.

O I Simpósio de Psico-Oncologia em Mastologia será no dia 20, com abertura feita pela psicóloga Gláucia Pina, presidente da SBPO/RJ e à frente das atividades que acontecem das 8h às 18h, com palestras seguidas de discussões sobre a psico-oncologia, que trabalha fatores psicossociais, biológicos e psicológicos no atendimento ao portador de câncer. Estarão em debate temas como a Importância da Psico-Oncologia na Mastologia; o Câncer de Mama e a Atuação da Psico-Oncologia Multiprofissional; Lutos Envolvidos no Processo de Adoecimento; Como Retomar a Rotina de Vida Após o Tratamento Oncológico; Prevenção e Detecção Precoce do Câncer de Mama; e A Oncogenética.

Além de Christiane Couri, o simpósio de psico-oncologia contará com palestras dos oncologistas Victor Marcondes e Marcos Saramago, a radioterapeuta Ana Beatriz Ribeiro, as farmacêuticas Flavia Barros e Karla Lyrio e a nutricionista Patrícia Arraes, entre outros especialistas do corpo técnico da Oncomed. A instituição promove ao longo do ano uma série de ações sociais e de humanização dos pacientes (como o Outubro Rosa), contando com a parceria da Pró-Onco Mullher que no evento representada por seu diretor-presidente, o mastologista Rodrigo Souto, que em 2023, na época atuando no Hospital Oceânico da Prefeitura de Niterói, zerou a fila de câncer de mama no município.

O SIM-Rio - O SIM-Rio é um dos mais importantes eventos de mastologia (especialidade médica que estuda, previne, diagnostica e trata as doenças, alterações congênitas e adquiridas das mamas ou a elas relacionadas) em todo o Brasil, e chega à sua 13ª edição com mais uma novidade: um fórum para 50 mulheres discutirem com os médicos os tipos de tratamentos e a qualidade de vida. “Nosso objetivo é abrir um espaço para que elas compartilhem as suas histórias, mostrando suas dificuldades de acesso a exames e tratamento, numa troca enriquecedora que nos ajude a identificar a realidade que vivem e, consequentemente, a necessidade de novas diretrizes em termos de políticas públicas”, afirma a mastologista Maria Julia Calas, presidente da regional RJ da Sociedade Brasileira de Mastologia e à frente do SIM-Rio.

Na programação há sessões dedicadas a temas emergentes, como terapias de precisão (que alia ao perfil genético do paciente os sinais, sintomas, histórico familiar, exames complementares e outros dados convencionalmente usados para diagnóstico e tratamento); abordagens cirúrgicas minimamente invasivas; e avanços em radiologia diagnóstica.

"Nossa prioridade é trabalhar em busca de melhorias para o acesso das mulheres à prevenção do câncer de mama e, principalmente, ao tratamento para quem já recebeu o diagnóstico", completa a mastologista Maria Julia Calas.

Haverá também mesas-redondas interativas e debates sobre questões atuais e relevantes para a prática clínica, como a importância da saúde mental do profissional de saúde e o impacto da medicina de gênero na mastologia. Cursos como os de radiologia, fisioterapia, psicologia, oncogenética e oncoplastia completam o programa do SIM-Rio, que vai explorar as recentes inovações, avanços e melhores práticas em diagnóstico, tratamento e pesquisa em falas de palestrantes mastologistas e oncologistas, como Andreia Barrio, do Memorial Solan Kettering Cancer Center de Nova York, e Benigno Acea, do Complexo Hospitalar Universitário A Coruña, na Espanha.

O câncer em números - Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), são esperados 704 mil novos casos de todos os tipos de câncer no Brasil em cada ano do triênio 2023-2025, com destaque para as regiões Sul e Sudeste, que concentram cerca de 70% da incidência. O câncer de mama é o que mais ocorre em mulheres no território nacional, com taxas maiores em áreas desenvolvidas como no Sul e Sudeste, e menores na região Norte. Em todo o país, a estimativa é a de que sejam registrados 74 mil casos desse tipo da doença por ano até 2025.

Serviço

Evento: XIII Simpósio Internacional de Mastologia

Data: de 20 a 22/06

Horário: das 8h às 18h

Local: Prodigy Santos Dumont Hotel - Bossa Nova Mall, no Aeroporto Santos Dumont