Morre Wanderly Tribeck, primeiro intérprete do Bozo no Brasil, aos 73 anos

Morre na noite desSa terça-feira (18), Wanderley Tribeck, o primeiro a interpretar o palhaço Bozo no Brasil, aos 73 anos, em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Ele também era conhecido pelo nome artístico Wandeko Pipoca. A morte foi confirmada pelo filho Wanderley Tribeck Jr. "Hoje, às 23h, meu pai faleceu. Ele teve um infarto e perdeu a vida. O momento é muito triste. O momento é delicado. Quero pedir para todo mundo me mandar força. Essas coisas a gente nunca está preparado. Meu pai vai deixar um legado. Um homem incrível", publicou no Instagram.

Tribeck foi o primeiro a interpretar o palhaço Bozo no Brasil. Atualmente, ele atuava como pastor evangélico da Assembleia de Deus de Criciúma, no sul de Santa Catarina. O artista foi escolhido por Larry Harmon, intérprete e dono do palhaço nos EUA, para a franquia no Brasil em 1979. Ele interpretou o papel até 1982, quando o programa saiu do ar. O comediante foi demitido após confrontar Silvio Santos.

Em entrevista há dois anos, ao podcast "Inteligência Ltda.", Tribeck contou que recebeu uma oferta boa para voltar a interpretar o personagem em 2017, mas recusou. "Não seria bom para mim ser pastor e voltar a ser palhaço. A Bíblia diz: 'e alguém está em Cristo, nova criatura é'. Era uma grana alta. Quem vai para Jesus não sai mais".

Segundo o g1, em 2023, ele lançou o livro 'Da Morte para a Vida', sua biografia em que relata toda sua trajetória artística com mais detalhes, falando desde o começo, passando por seu tempo como Bozo e até mesmo de sua vida após o mundo da televisão.

Leia também:

➢ MPRJ denuncia homem que atirou contra equipe de reportagem da TV Record

➢ Últimos dias para visitar a exposição 'Padronagens do Cuidado' no Espaço Correios Niterói