MPRJ denuncia homem que atirou contra equipe de reportagem da TV Record

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 1ª Promotoria de Justiça junto às Varas Criminais de Belford Roxo, denunciou Jonathan Assis de Souza pela tentativa de homicídio de uma equipe de reportagem da TV Record, na última terça-feira (11/06), na Comunidade da Palmeirinha, em Belford Roxo. O veículo em que a equipe estava foi recebido a tiros no momento em que adentraram na comunidade.

A denúncia relata que os repórteres haviam gravado uma matéria e estavam retornando para a sede da emissora, em um veículo Renault Duster, caracterizado com a logomarca da emissora, seguindo trajeto fornecido pelo aplicativo "Waze", quando acabaram entrando na comunidade. Em seguida, ouviram os primeiros estampidos e avistaram Jonathan efetuando outros disparos contra eles. Ainda de acordo com a denúncia, a equipe conseguiu engatar a marcha ré e fugir do local apenas com ferimentos provocados por estilhaços do vidro do veículo, atingido pelos disparos.



No mesmo dia, a Polícia Civil deflagrou uma operação na comunidade e conseguiu prender Thiago de Souza com uma arma de fogo. Ele foi reconhecido pelos repórteres. Jonathan responderá pelo crime de duplo homicídio tentado, duplamente qualificado.