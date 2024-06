Ponta da Areia chega ao mundo do samba apresentando renomado intérprete em Niterói

No próximo sábado (22), o 'coração' dos moradores da Ponta da Areia vai bater mais forte, com o lançamento oficial da primeira escola de samba do histórico bairro de Niterói. No melhor estilo do mundo da folia e das batucadas, uma feijoada está sendo organizada e será servida a componentes e convidados, a partir das 14h, na Praça Doutor Vitorino, tradicional área de lazer da região. E com direito ao melhor samba, o 'nascimento oficial' da Acadêmicos da Ponta da Areia terá também a apresentação do seu ntérprete oficial - renomado artista do mundo da folia, em âmbito nacional, que só terá a identidade revelada no dia do evento.

A agremiação, que tem as cores vermelha e branca e um 'falcão real' como símbolo, surge a partir de um audacioso projeto para elevar o nome da Ponta da Areia através de uma das mais tradicionais formas da cultura brasileira: o Carnaval. O lançamento oficial é o ponto de partida do audacioso plano para que a escola de samba possa integrar o Grupo de Avaliação no Caminho Niemeyer, no Carnaval de 2025, e fazer apresentação digna para ser aceita no Grupo C nos desfiles oficiais de 2026.

A vermelha e branca conta com lideranças experientes na coordenação da equipe escolhida para desenvolver o plano de desfiles. O compositor Gustavo Soares, autor de sambas enredo de várias escolas que desfilam na Marquês de Sapucaí e acostumado com as atividades nas grandes agremiações do Rio de Janeiro, dirige a agremiação, tendo o vereador niteroiense Adriano Boinha como presidente de honra. O vice presidente de Gustavo é Marcelo GB, que já foi mestre de bateria da Acadêmicos do Cubango.

Leia também:

Vítimas de explosão em lancha no mar de Cabo Frio seguem internadas

Maisa é a mais nova contratada da Globo e será vilã em sua primeira novela

A Ponta da Areia, inclusive, já está trabalhando na área criada pela Prefeitura de Niterói para servir como barracão para as escolas de samba que desfilam nos Grupos A, B e C no Caminho Niemeyer, no Centro da Cidade. O local de preparação das agremiações fica em uma área onde antes havia um antigo depósito de carros da Nittrans, no Barreto. "Procuramos escolher um grupo qualificado e com dinâmica de equipe para tocarmos nosso trabalho". Graças a essa organização, estamos recebendo adesões de setores organizados e do mundo do samba em Niterói. Com certeza, viemos fazer história no Carnaval", afirmou o presidente Gustavo Soares.



Além de apresentar a 'voz oficial' da Ponta da Areia, os organizadores da feijoada também darão início ao concurso criado para a escolha da rainha de bateria da escola. O intérprete é muito conhecido no mundo do Carnaval e já liderou 'times' de cantores em carros de som de grandes escolas do Rio, São Paulo, entre outros estados brasileiros.

Cada feijoada está sendo vendida por R$20 e a compra antecipada de quatro unidades da iguaria dão direito a uma mesa, com quatro lugares. Informações e reservas podem ser obtidas pelo telefone (21) 99086-2502. Informações sobre o evento podem ser obtidos no canal oficial da escola no Instagram - grcesa_pontadaareia