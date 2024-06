Violência doméstica é tema de roda de conversa em shopping no RJ

As idealizadoras do projeto possuem vastas experiências em suas respectivas áreas - Foto: Divulgação

No dia 23 de junho, a Sala Azul do Shopping Bangu será palco de uma importante roda de conversa com o tema “Transformando a dor em propósito: reconstruindo a autoestima após a violência doméstica”. O evento será coordenado pela jornalista, escritora e terapeuta Ana Beatriz Oliveira e pela Dra. Glaucia Araújo, advogada, assistente social e membro da OAB Bangu.

“A violência doméstica é um assunto real e necessário de ser abordado. Nosso objetivo é promover a ressignificação, mostrando que é possível recomeçar, retomar o amor próprio e que praticar a autocompaixão é fundamental para isso", diz Ana Beatriz.

A violência doméstica é uma realidade alarmante no Brasil. Segundo dados de 2022, a cada sete minutos uma mulher é vítima de violência doméstica no país. Além disso, mais de 70% da população feminina brasileira sofrerá algum tipo de violência ao longo da vida. Em 2021, um estudo revelou que 86% das mulheres brasileiras acreditavam que a violência contra as mulheres havia aumentado no último ano.

"Juntas, podemos fazer a diferença e contribuir para a erradicação da violência doméstica em nossa sociedade. A mudança começa conosco”, diz Dra Gláucia Araújo.

Diante desse cenário, a roda de conversa busca proporcionar um espaço seguro para discussão e troca de experiências. Haverá dinâmicas entre as participantes, promovendo um momento de cura emocional e fortalecimento mútuo.

“Acreditamos que, através do diálogo e da empatia, podemos ajudar a transformar a dor em propósito e auxiliar na reconstrução da autoestima após a violência doméstica”, comenta a terapeuta Ana Beatriz.

As idealizadoras possuem vastas experiências em suas respectivas áreas. Conduzirão as discussões e atividades.

